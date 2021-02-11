Выплаты по программе "Земский работник культуры" составят 1-2 млн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Программа "Земский работник культуры" предусматривает единовременную выплату 1-2 млн рублей тем, кто продолжит работу в учреждениях культуры в селах и малых городах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова "Российской газете" в интервью, отрывок которого опубликован в четверг на сайте издания.

По словам Любимовой, по два миллиона рублей по программе могут получить жители Дальневосточного федерального округа, по одному миллиону - работники культуры в остальных округах.

"Пока это только проект постановления правительства, - уточнила Любимова. - Мы разработали и направили на согласование во все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По нашим предварительным подсчетам, за шесть лет благодаря реализации программы приток кадров в сельские учреждения культуры составит более 9 тыс. специалистов".

Ранее замминистра культуры РФ Ольга Ярилова сообщала, что реализация программы "Земский работник культуры" потребует около полутора миллиардов рублей ежегодно в течение шести лет.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности появления федеральной программы "Земский культработник", которая повысит престиж профессии и поможет решить проблему дефицита работников в этой сфере.