Объявлена конкурсная программа "Берлинале"

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Пятнадцать фильмов поборются за основные награды Берлинского кинофестиваля, который в 2021 году пройдет в новом формате из-за пандемии коронавируса. Программу представил в четверг художественный руководитель фестиваля Карло Шатриан.

"Большинство приглашенных режиссеров уже участвовали в фестивале в прошлом. Диапазон затронутых тем обширен и касается актуальных на данный момент вопросов", - сказал он.

Немец Доминик Граф покажет ленту "Фабиан или прогулка перед собаками" (Fabian oder der Gang vor die Hunde), снятую по мотивам романа Эриха Кестнера о жизни в Берлине перед приходом национал-социалистов к власти. Южнокорейский режиссер Хон Сан Су, выигравший приз прошлогоднего "Берлинале" за лучшую режиссуру, представит ленту "Введение" (Introduction).

Также будет показана ирано-французская копродукция "Баллада о белой корове" (Ballad of a White Cow) с Мириам Мокадам в главной роли, известной по съемкам у Джафара Панахи.

В конкурсную программу включены фильмы "Альбатрос" (Albatros) французского режиссера Ксавье Бовуа, "Я вижу тебя повсюду" (I See You Everywhere) венгра Бенедека Флигауфа, немецкий фильм "По соседству" (Nebenan) Даниэля Брюля. Также в основной секции оказались работы румына Раду Жуде, мексиканца Алонсо Руиспаласиоса, француженки Селин Сьямма. Кроме того, зрители смогут увидеть германо-грузинскую работу "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе.

Все конкурсные фильмы будут показаны на большом экране впервые.

О формате фестиваля

Берлинский фестиваль в 2021 году пройдет в два этапа - 1-5 марта в онлайн-формате состоятся мероприятия для представителей отрасли, а обычные сеансы для широкой публики запланированы на 9-20 июня.

Кроме того, в марте пройдет Европейский кинорынок и еще несколько мероприятий для профессионалов. Летом же будут организованы сеансы в столичных кинотеатрах, а также на открытом воздухе, планируется торжественное открытие кинофорума.

Изначально планировалось, что фестиваль состоится в феврале 2021 года.

Из года в год сеансы Берлинского кинофестиваля посещают в общей сложности более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитации запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин стабильно по €120-130 млн.

В новость внесена правка (16:09 мск) - исправлена фамилия художественного руководителя фестиваля