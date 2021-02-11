В Роттердаме стартовал обратный отсчет дней до финала "Евровидения"

ГААГА, 11 февраля. /ТАСС/. Часы с обратным отсчетом 100 дней до финала музыкального конкурса "Евровидение" были запущены в четверг в Роттердаме. В связи с пандемией мероприятие прошло без зрителей и на открытом воздухе, однако транслировалось в прямом эфире на канале конкурса в YouTube.

Старт обратному отсчету огромных часов, установленных рядом с музеем Бойманса - ван Бёнингена, дал мэр Роттердама Ахмед Абуталеб вместе с четырьмя ведущими конкурса. Согласно имеющимся на данный момент планам, финал "Евровидения" пройдет в субботу, 22 мая, в любом случае, однако его точный формат будет определен позднее с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

"Это особый момент для нас, - отметил представитель голландских организаторов конкурса Ситсе Баккер, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация. - Теперь "Евровидение" стартовало официально. С сегодняшнего дня мы с нетерпением ожидаем, что будет дальше".

В прошлом году приблизительно в это же время в здании муниципалитета Роттердама прошла торжественная церемония передачи символических ключей от шоу. "Тогда мы еще стояли плечом к плечу, - рассказал Баккер. - С тех пор ключи хранятся в сейфе. Но чтобы отметить событие - 100 дней до финала - власти города решили провести это мероприятие".

В состоянии полной неопределенности

По словам организатора, последние несколько месяцев его команда занимается исключительно корректировкой планов. "Мы живем в новой реальности, в которой четкое планирование больше невозможно, - подчеркнул он. - Поэтому мы продолжаем задаваться вопросами и пересматривать идеи, которые раньше казались хорошими. Практически все подверглось изменениям за последнее время".

Пока, заметил Баккер, все указывает на то, что музыкальному конкурсу будет сопутствовать успех. Ранее организаторы уже заявили, что провести его в привычном формате с присутствием большого числа зрителей в концертном зале Ahoy не представляется возможным. "Но на данный момент мы рассчитываем, что все исполнители приедут в Роттердам и выступят вживую, - сказал Баккер. - Мы создадим своего рода "пузыри" вокруг команд каждого исполнителя и будем проводить много тестов. А в случае вспышки в одном из "пузырей" страна-участница сможет выступить с видеозаписью выступления".

Что касается допуска зрителей и их возможного количества, то тут пока сохраняется неясность. Окончательное решение будет принято в середине апреля с учетом действующих к тому моменту в стране ограничительных мер.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом, однако его формат будет определен позднее. Рассматриваются различные варианты, от живого выступления участников с небольшим количеством зрителей в зале до полностью онлайн-мероприятия. Организаторы заверяют, что конкурс состоится в любом случае, и у "Евровидения" в этом году точно будет новый победитель.