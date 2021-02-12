Союз композиторов России выпустил запись концерта лауреатов конкурса AVANTI

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Союз композиторов России и фирма "Мелодия" выпустили запись концерта лауреатов III Всероссийского композиторского конкурса AVANTI, прошедшего в 2020 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Союза композиторов России.

"Союз композиторов России и фирма "Мелодия" представляют live-запись концерта лауреатов Третьего композиторского конкурса AVANTI. Цифровое издание доступно с 12 февраля на площадках Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыка, Spotify", - говорится в сообщении.

Концерт прошел 19 октября 2020 года в Малом зале Московской консерватории, где прозвучали сочинения лауреатов конкурса Андрея Микиты и Дениса Писаревского (Москва), Алексея Крашенинникова и Игоря Друха (Санкт-Петербург), Константина Комольцева, Романа Цыпышева и Диниса Курбанова (Екатеринбург), Валерия Скобёлкина (Уфа), Елены Анисимовой (Казань), Антона Светличного (Ростов-на-Дону).

Сочинения исполнили Камерный хор Московской консерватории, Московский ансамбль современной музыки и оркестра OpensoundOrchestra, ансамбль Reheard, а также солисты Евгения Кривицкая и Константин Волостнов (орган), Наталия Черкасова (фортепиано), Станислав Малышев (скрипка), Елисей Дрегалин (маримба), Екатерина Мочалова (домра), Марсель Вахитов (курай).

"Конкурс AVANTI - музыка сегодняшнего дня, это те процессы, которые происходят в российской академической музыке. Перформанс и инструментальный театр, произведения с участием электроакустических инструментов - из 200 заявок жюри выбрало лучших. Для Союза композиторов России важно не просто наградить лауреатов и исполнить их партитуры в Московской консерватории, но и увековечить <…>. Благодаря цифровому формату услышать произведения победителей конкурса можно из любой точки мира", - приводятся в сообщении слова гендиректора Союза композиторов России Карины Абрамян.

Конкурс AVANTI проводится Союзом композиторов с 2017 года. Конкурс проходит в четырех номинациях: сочинения для одного или двух инструментов; сочинения для камерного ансамбля; сочинения с участием голоса или хора; сочинения с участием этнических инструментов, напомнила пресс-служба Союза композиторов России.