В Театре имени Маяковского поставили комедию Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского на своей Основной сцене представит в субботу премьеру спектакля "Как важно быть серьезным" по одноименной комедии английского драматурга Оскара Уайльда (1854-1900) в постановке молодого режиссера Анатолия Шульева. Премьерный показ состоится также 14 февраля, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"Интересный факт: самая первая постановка комедии Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" (The Importance of Being Earnest) состоялась ровно 126 лет назад и также в День всех влюбленных. Она была сыграна именно 14 февраля 1895 года в Лондоне, в Сент-Джеймсском театре", - сказала Вартанова.

Согласно историческим сведениям, на премьере присутствовал сам принц Уэльский, продолжила она. "Спектакль прошел с триумфальным успехом, комедия была тепло принята зрителями и критикой. Бернард Шоу назвал ее "чрезвычайно забавной", Герберт Уэллс - "свежей", а Уистен Оден - "словесной оперой", - рассказала собеседница агентства.

По сюжету, два британских джентльмена Викторианской эпохи, чтобы понравиться своим избранницам, затевают рискованную и непредсказуемую игру, называя себя вымышленным именем "Эрнест". (Это имя в английском языке созвучно с прилагательным "серьезный"). Обе их возлюбленные почему-то вбили в голову не только себе, но и своим воздыхателям, что их женихов не могут звать иначе, как Эрнест, то есть - "серьезный человек". Игра светских юношей в псевдонимы приводит к бурному развитию событий.

"Постановку комедии "Как важно быть серьезным" в Театре имени Маяковского осуществил Анатолий Шульев, выпускник Мастерской известного режиссера Римаса Туминаса", - сказала пресс-атташе. Сценографическое оформление выполнил Мариус Яцовскис, художником по костюмам стала Мария Данилова, художник по свету - Александр Мустонен.

В ролях заняты народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, Полина Лазарева, Анастасия Дьячук, Илья Никулин, Иван Выборнов, Зоя Кайдановская и Виталий Ленский, перечислила пресс-атташе.

О спектакле

О том, как шла работа над спектаклем, с журналистами поделились его создатели. "Как важно быть серьезным" - это моя пятая по счету постановка в Театре Маяковского", - сказал на пресс-брифинге режиссер Анатолий Шульев. "Это мой любимый театр, я с кем-то уже работал, с кем-то мне очень хотелось поработать. На мой взгляд, в новом спектакле подобрался идеальный состав", - оценил режиссер.

По поводу выбора пьесы он также был откровенен. "У меня возник такой внутренний запрос на какую-то вещь, где отсутствуют тревожные нотки. Когда я читал эту пьесу, она согрела меня, и мне показалось, что она кому-то еще может быть интересна именно своим настроением. Мы сократили пьесу на четверть, может быть, больше, но постарались сохранить какую-то неторопливость. Хотелось как-то выбить зрителей из высокого темпоритма, чтобы они отдохнули от тревожной новостной повестки. Наш спектакль про любовь, и у нас счастливый финал", - заявил режиссер.

Оптимистичное мнение о спектакле высказала и исполнительница одной из главных ролей Светлана Немоляева. "Я такого плана ролей очень давно не играла, здесь много интересных сцен. Текст хороший, изящный, его было достаточно трудно выучить за счет того, что он наполнен разными оборотами и зигзагами, но зато, когда выучишь, получаешь от этого уже истинное удовольствие", - поведала актриса.

Она призналась, что ей хорошо работалось в спектакле, в котором в основном занята только молодежь. "С ребятами мне работалось замечательно, - сказала Немоляева. - У меня же есть внуки, а внуки их возраста, в частности, моя внучка Полина Лазарева тоже играет в этой постановке. У меня никакого напряжения с ними нет".

Еще один участник спектакля молодой актер Иван Выборнов подтвердил, что и ему "было очень комфортно" во время репетиций. "Сначала я думал, что все будет на дистанции. Ведь Светлана Владимировна Немоляева - легенда. Но оказалось, что Светлана Владимировна очень добрый, душевный, открытый человек, она очень помогала, я ей очень благодарен", - поделился артист.

А коллективное мнение сформулировала актриса Полина Лазарева. "У нас собралась замечательная команда, приятно работать с талантливыми и хорошими людьми, все весело и здорово", - сказала она.