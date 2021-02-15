Нетребко, Эйвазов и Абдразаков примут участие в гастролях Мариинского театра в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и другие оперные звезды примут участие в гастролях Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба петербургского театра.

Оперная труппа и оркестр выступят в зале "Зарядье" 19, 20 и 21 февраля. "В исполнении заняты знаменитые мариинские певцы и приглашенные звезды: Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Ирина Чурилова, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Владислав Сулимский, Сергей Скороходов, Роман Бурденко и Михаил Петренко", - рассказали в театре.

Мариинский театр привезет в столицу три оперы: "Нюрнбергские мейстерзингеры" Рихарда Вагнера (III акт), "Макбет" Джузеппе Верди и "Турандот" Джакомо Пуччини.

"Нюрнбергские мейстерзингеры" - единственная из зрелых опер Вагнера, которой пока нет в репертуаре Мариинского театра, - отметили в пресс-службе. - Освоение новой для коллектива партитуры началось во время весеннего локдауна, а в августе и октябре Валерий Гергиев представил в Петербурге в концертном исполнении I и III акты оперы".

Оперу "Макбет", которая присутствует в репертуаре Мариинского театра с 2001 года, труппа впервые привезет в Москву. В "Зарядье" покажут ее полусценическую версию, в главных партиях выступят Екатерина Семенчук и Владислав Сулимский. В образе Банко предстанет Ильдар Абдразаков.

Анна Нетребко выйдет в последний вечер гастролей в заглавной партии оперы "Турандот". "В России она будет петь ее впервые, и впервые с финалом Франко Альфано", - подчеркнули в Мариинском театре. В роли Калафа выступит Юсиф Эйвазов, а в роли Лиу - Ирина Чурилова.