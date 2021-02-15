Минкультуры с пятой попытки нашло подрядчика на ремонт Интендантских складов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ после четырех неудачно проведенных аукционов смогло найти подрядчика для ремонта здания Интендантских складов в Петербурге, в котором временно действует Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Единственным участником конкурса и его победителем стала компания "ПСК Строймонолит", контракт с которой подпишут за 431 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию на объекте культурного наследия "Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады)". Заключить контракт с ООО "ПСК Строймонолит", предложившим цену контракта 430,9 млн рублей" - говорится в конкурсной документации.

Помещения Интендантских складов для проведения реставрационных работ разделены на четыре зоны, ключевой из которых является консерватория. В помещениях, где временно располагается музыкальное учреждение, подрядчик должен восстановить внутреннюю отделку, отреставрировать интерьеры, установить новые двери и необходимую технику, а также оборудовать систему видеонаблюдения, контроля доступа и сигнализации. В остальных зонах Кригс-Комиссариата обустроят систему водоснабжения и канализации, вентиляционную систему и отопление, а также внутреннее электроснабжение и электроосвещение, отдельное внимание должны уделить реставрации трех лестниц внутри здания XVIII века. Плановый срок выполнения работ - не позднее 25 ноября 2023 года.

Ранее Минкультуры отменило размещенный на портале госзакупок конкурс на выполнение аналогичных работ по восстановлению Интендантских складов с начальной максимальной ценой контракта 271,5 млн рублей. Реставрацию планировали завершить также к ноябрю 2023 года. В апреле и июне 2020 года Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ, которая также располагается в здании Кригс-Комиссариата, объявляла два конкурса на приспособление помещений под современные нужды на сумму 41 и 194,5 млн рублей каждый. Определение поставщика по обоим конкурсам было отменено после жалобы ООО "ГласСтрой" на основании решения комиссии Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы России по контролю в сфере закупок. Перед этим в апреле 2020 года Северо-Западная дирекция разместила на портале госзакупок контракт стоимостью 437 млн рублей, аукцион по которому был отменен заказчиком спустя две недели.

Конкурс на проведение реконструкции Интендантских складов с начальной стоимостью в 500 млн рублей также объявлялся министерством культуры в марте 2019 года, однако, был снят с торгов по решению заказчика. До этого суд вынес постановление о назначении штрафа в 15 тыс. рублей за приемку фактически не выполненных работ по реставрации этого здания бывшему начальнику отдела технического надзора по инженерным системам Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Владимиру Крайнову.

О подрядчике

По данным СПАРК, ООО "ПСК Строймонолит" зарегистрировано в Петербурге в 2008 году. Основной вид деятельности компании - строительство жилых и нежилых зданий. Общество на 100% принадлежит физлицу: Геннадию Монину. Ранее компания выигрывала тендеры на завершение строительно-монтажных работ нового здания Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Архива Российской академии наук (РАН), завершение строительно-монтажных работ в здании книгохранилища библиотеки РАН, на строительство Лаборатории клонального микроразмножения с биотронным комплексом (пос. Михнево, Московская область).

Об объекте

Здание Интендантских складов было построено в 1772-1777 годах, в нем размещались склады обмундирования и снаряжения, а также административные подразделения. В начале ХХ века его надстроили четвёртым этажом, а в 1930-х - пятым, после чего в помещениях Кригс-Комиссариата разместили Военно-интендантскую академию, готовившую офицеров интендантской службы для армии и флота. Позже в здании расположили Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ, а также временно разместили Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, основное здание которой также нуждается в реконструкции.