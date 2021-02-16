Доходы и посещаемость Исторического музея упали на две трети в 2020 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Доходы и посещаемость Исторического музея упали в 2020 году примерно на две трети по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник директор музея Алексей Левыкин.

Исторический музей, как и другие музеи в Москве, был закрыт несколько месяцев весной, а также с середины ноября по 22 января.

"Доходы упали на две трети по сравнению с результатами 2019 года. И это сопоставимо и с посещаемостью - тоже [падение] на две трети. Причем эта цифра, характерная для практически всех музеев нашей страны", - сказал Левыкин, добавляя, что посетителями музея в 2020 году стали чуть более 370 тыс. человек, а вот онлайн-мероприятия музея "посетили" 13,5 млн человек.

При этом Левыкин отметил, что 2020 год для музея начинался очень удачно - был зафиксирован очень большой рост посещаемости по итогам первого квартала.

Директор музея рассказал, что пандемия сказалась и на планах к 150-летию учреждения, которое будет отмечаться в 2022 году. "Мы ее [программу] несколько сжимаем. Практически все мероприятия, которые мы планировали провести в прошлом году, переносили на этот год. Но те выставки, которые пройдут в этом году, это сильнейший блок", - добавил он.

Среди этих выставок - "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры", "Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа", "Викинги", "Железный век. Европа без границ" и другие.