Русский музей отправит на выставку в Финляндию 28 картин Репина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Государственный Русский музей отправит в марте в Финляндию для выставки в Художественном музее Атенеум в Хельсинки 28 произведений Ильи Репина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"С 19 марта по 29 августа 2021 года в залах Художественного музея Атенеум в Хельсинки пройдет выставка Ильи Репина. Русский музей отправляет в Финляндию 28 произведений из своей коллекции. На экспозиции в Хельсинки будут представлены признанные шедевры Репина: "Бурлаки на Волге", "Садко", "Запорожцы", "Какой простор!", "17 октября 1905 года", а также несколько портретов и работа "Приготовление к экзамену", которую Репин называл своей первой картиной", - отметили в пресс-службе.

Выставку дополнят графические произведения - портреты членов семьи художника, работы религиозной тематики и городские пейзажи.

В залах Русского музея произведения, отправленные на выставку в Хельсинки, временно заменят другие произведения Репина.

Илья Репин (1844 -1930) - русский художник эпохи демократического реализма, академик Императорской академии художеств. Портретист, автор картин исторического и бытового жанров.

Выставка произведений Репина в Хельсинки была запланирована в рамках серии проектов, посвященных 175-летию со дня рождения художника. Две главные юбилейные выставки прошли в Третьяковской галерее и в Русском музее в 2019 году.