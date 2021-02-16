"Иллюзион" и музей "Собрание" запустят проект о художниках и деятелях культуры XX века

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фильмы о знаковых художниках и деятелях культуры XX века покажут в московском "Иллюзионе" в рамках совместного проекта с музеем "Собрание". Первую часть "Культурного обмена" посвятят 155-летию со дня рождения скульптора и художника Паоло Трубецкого, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Кинотеатр "Иллюзион", Госфильмофонд России и музей "Собрание" запускают совместный проект "Культурный обмен". В рамках него в "Иллюзионе" покажут фильмы о знаковых художниках и деятелях культуры ХХ века. После сеансов зрители смогут посетить экскурсии в музее "Собрание", запись на которые обычно осуществляется за месяц", - поделились в пресс-службе.

Первую часть проекта приурочили к 155-летию со дня рождения скульптора и художника Паоло Трубецкого, создателя памятника Александру III, установленному в Санкт-Петербурге. Специально к этому событию в музее "Собрание" 18 февраля откроется выставка работ скульптора, которые ранее не демонстрировались широкой публике. В "Иллюзионе" каждый четверг с 18 февраля по 30 марта будут показывать документальные картины о его жизни и творчестве из коллекции Госфильмофонда - "Дело о памятнике императору Александру III" и фрагмент фильма "Ищу неумирающее". После показов зрители смогут отправиться на экскурсию в музей.

"Таким образом, две культурные институции, располагающиеся по соседству, объединят свои потенциалы и поделятся с посетителями уникальными коллекциями. Это позволит гостям максимально погрузиться в исторический контекст, хронологию и визуальную детализацию", - отметили в кинотеатре.

Частный музей "Собрание" расположен на пересечении улицы Солянки с Яузским бульваром в Москве, его основал меценат Давид Якобашвили. На сегодня это одна из крупнейших частных коллекций мирового культурного значения, художественный фонд которой насчитывает порядка 20 тыс. экспонатов. Фонды музея объединяют предметы декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты и механические редкости, обширную коллекцию русской бронзы, в том числе мелкую пластику мастеров XIX-XX веков.