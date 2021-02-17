В Москве представят спектакль о жизни философа XVIII века Соломона Маймона

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьера мультимедийного спектакля "Жизнь и необыкновенные приключения Соломона Маймона" пройдет в среду в электротеатре "Станиславский" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

В основу постановки лег текст Соломона Маймона "Автобиография". "Главный герой спектакля, все события которого происходят в самоработающей электрической коробке, - талантливый ученый и философ Соломон Маймон, родившийся в середине XVIII века в небольшом еврейском местечке и предпочитавший карьере раввина или врача и личному преуспеванию - поиски истины", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в Российском еврейском конгрессе, на протяжении спектакля Соломон Маймон рассказывает о своей жизни и событиях, произошедших с ним по пути в Берлин. "Каждая из 21 сцен медиаспектакля посвящена конкретному случаю из жизни героя - порой занимательному, порой смешному, порой просто очень важному. Действие представляет из себя череду притч, увлекательных и поучительных, в которых одна разрушенная иллюзия сменяется другой, а каждая новая - сильнее предыдущих", - отметили в пресс-службе.

Режиссером постановки стал Андрей Сильвестров. Роли исполняют артисты электротеатра Павел Кравец, Павел Шумский, Алла Казакова, Екатерина Андреева, Ксения Савкина. Проект стал победителем Второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса. Первые показы для зрителей состоятся 18 февраля в 20:00 и 21:30.

Режиссер спектакля пояснил, что проект совмещает в себе такие жанры, как фильм, спектакль, инсталляция, но при этом не является ничем из перечисленного в полной мере. "Мы окажемся в сладостной иллюзии новой формы. Поговорим о том, что это: Соломон Маймон родился в маленьком еврейском местечке. С детства он проявлял разнообразные таланты, которые позволяли ему достичь существенных успехов в той или иной области и занять хорошее место и положение. Но каждый раз добиваясь результата и хорошего положения, он обнаруживал границы этого мира и, стремясь к совершенству, отправлялся во все новые и новые приключения. Он так и не стал врачом, учителем, раввином, спектаклем, фильмом и инсталляцией", - приводят слова Сильвестрова в пресс-службе.

Спектакль стал одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры, проведенного в 2020 году. Экспертный совет рассмотрел 64 проекта из 36 городов, шорт-лист составили 20 проектов. В ближайшее время РЕК объявит прием заявок на свой Третий конкурс музейно-выставочных грантов. Претендовать на грант могут любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации: театры, музеи, общинные центры, научно-исследовательские институты, имеющие презентационные площадки в онлайн- или в офлайн-формате.