В Мариинском дворце открылась выставка снимков фронтовых фотокорреспондентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Выставку работ фронтовых фотокорреспондентов Великой Отечественной войны, в том числе сотрудников ТАСС, открыли в среду в Мариинском дворце Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе законодательного собрания города, экспозиция открыла череду памятных мероприятий петербургского парламента, посвященных 80-летию начала войны и 80-летию начала блокады Ленинграда.

В основу выставки положены снимки из книги "24х36. Фронтовые фотокорреспонденты 1941-1945 годов", изданной в январе этого года Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы.

"В запечатленных на снимках простых, но таких щемящих сердце моментах заложен великий смысл. Это свидетельства народной памяти. Пока мы живы, мы должны помнить о подвиге наших защитников. Навек застывшие мгновения военных лет, нашей героической истории, - как напоминание, как урок", - привели в пресс-службе слова председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

На выставке представили подборку снимков с мест основных сражений советско-германского фронта. Особое место отведено работам 40 фотографов из блокадного Ленинграда. Во время боевых действий погибли 28 фотокорреспондентов, в Мариинском дворце можно увидеть портреты военной поры некоторых из них. В экспозицию вошли снимки фотографов ТАСС: Григория Чертова, Всеволода Тарасевича, Рафаила Мазелева, Александра Бродского, Макса Альперта и других.

Отмечается, что в ходе работы над книгой установили фамилии 256 штатных фронтовых фотокорреспондентов из Совинформбюро, ТАСС, центральных, республиканских, областных, фронтовых, армейских и дивизионных газет. Экземпляры издания передали Российской национальной библиотеке и подведомственным учреждениям Министерства обороны Российской Федерации.