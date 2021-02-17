Минкультуры получило 15 заявок от кандидатов на пост главы Росгосцирка

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ провело первый этап конкурса на должность генерального директора Росгосцирка, на нем рассматривались заявки от 15 претендентов. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"17 февраля в Минкультуры России прошел первый этап конкурса на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" в форме тестирования. Всего на конкурс было подано 15 заявок, после обработки представленных документов к тесту допущено 14 претендентов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по результатам тестирования во второй этап конкурса допущено 12 кандидатов. 18 февраля второй этап пройдет в формате презентации участниками программ деятельности Росгосцирка.

В конце декабря 2020 года Минкультуры России объявило конкурс на замещение должности генерального директора Российской государственной цирковой компании. Заявки принимались до 29 января 2021 года.

Согласно требованиям ведомства, у соискателя должно быть высшее образование и опыт работы в сфере деятельности предприятия, а также опыт работы на руководящей должности не менее одного года. Помимо стандартного набора документов ему требовалось предоставить автобиографию и программу деятельности Росгосцирка на период с 2021 по 2025 год. С победителем конкурса Министерство культуры России в месячный срок должно заключить трудовой договор на срок не более пяти лет.

Владимир Шемякин 15 декабря покинул пост генерального директора Росгосцирка по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя учреждения был назначен Сергей Беляков, занимавший должность советника главы Росгосцирка.