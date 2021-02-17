Кинофестивальный совет выбрал 45 мероприятий, рекомендованных к господдержке в 2021 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Кинофестивальный совет при Министерстве культуры РФ утвердил список из 45 фестивалей, рекомендованных к господдержке в 2021 году. Всего рассматривалось 102 мероприятия, говорится в протоколе заседания, опубликованном в среду на сайте министерства.

"Утвердить список из 45 (сорока пяти) кинофестивалей, рекомендованных кинофестивальным советом к государственной финансовой поддержке в 2021 году", - говорится в протоколе. Всего в адрес Минкультуры поступило 105 заявок на получение господдержки по организации и проведению российских и международных кинофестивалей на территории страны в этом году.

Минкультуры России окажет поддержку трем из них - Открытому российскому фестивалю анимационного кино во Владимирской области, Международному фестивалю кинематографических дебютов в Ханты-Мансийском округе, Международному православному Сретенскому кинофестивалю в Калужской области. Поддержку также получит 43-й Московский международный кинофестиваль.

Остальные 102 заявки министерство культуры передало на рассмотрение кинофестивальному совету. Из них и были выбраны 45 мероприятий, рекомендованных к господдержке. Среди них 23-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль, 15-й Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов", 15-й Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" и другие.

Заседания совета проходят ежегодно на протяжении более чем 10 лет. Эксперты, входящие в его состав рассматривают заявки, поданные организациями кинематографии, которые претендуют на получение финансирования на проведение кинофестивалей на территории РФ.

Экспертами совета выступают гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, продюсеры Алексей Агранович, Екатерина Филиппова, кинокритики Константин Шавловский и Петр Шепотинник и другие.