В Москве открывается конкурс хореографии DanceMoscow

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Седьмой Международный московский конкурс классической, современной сценической и народно-сценической хореографии DanceMoscow открывается в четверг. В нем примут участие студенты и артисты из России, Японии, Великобритании и других стран.

"Конкурс проводится среди молодых воспитанников хореографических школ и колледжей, профессиональных и любительских коллективов, танцевальных студий, школ искусств, ансамблей, театров танца, танцевальных компаний и объединений из разных регионов России и зарубежных стран", - сообщает пресс-служба Института театрального искусства им. Кобзона и культурного фонда "Кобзон", которые проводят конкурс с 2016 года.

В этом году в конкурсе участвуют более 700 человек, помимо России, Японии, Великобритании, это студенты, артисты и команды из Австралии, Канады, а также из стран сообщества БРИКС+. Они будут бороться за награды в трех номинациях, в трех возрастных категориях и трех танцевальных направлениях. В этом году DanceMoscow пройдет на площадках Московской государственной академии хореографии (МГАХ) при Большом театре России (ГАБТ) и Театра Луны.

В состав жюри вошли народная артистка России Марина Леонова, солист балета Большого театра Гедиминас Таранда, ректор Института театрального искусства (ИТИ) Дмитрий Томилин и другие. Почетный председатель - заслуженный работник культуры РФ Нелли Кобзон.

"Мы гордимся быть организаторами такого значимого культурного мероприятия, благодаря которому самые яркие танцевальные таланты нашей и других стран получают возможность стать профессионалами мирового уровня. Конкурс чтит традиционность классической школы балета и ценность народного танца, и в то же время открывает двери для любителей современной хореографии", - отметил Томилин, чьи слова приводят в пресс-службе.