Во Владимире в апреле пройдет международный фестиваль моноспектаклей

ВЛАДИМИР, 18 февраля. /ТАСС/. Международный фестиваль моноспектаклей "Театр. Территория единения", организованный международным союзом театральных фестивалей, состоится в апреле 2021 года на площадке Владимирского академического театра драмы. Все мероприятия смотра пройдут в формате онлайн, сообщила ТАСС в четверг куратор фестивальных проектов театра Ольга Гунина.

"Первый фестиваль прошел во Владимирском академическим театре драмы в юбилейный 170-й сезон весной 2019 года, в нем приняли участие 11 спектаклей разной формы из семи стран, а зрителями стали более 5 тыс. человек. В этом году мы принимаем заявки на показ моноспектаклей, так как в связи с онлайн-форматом их будет проще согласовать для показа", - пояснила собеседница агентства.

Как отметила Ольга Гунина, о своем участии в фестивале уже заявили представители семи стран, включая Украину, Израиль, Эстонию, Азербайджан.

"Мы предполагаем, что в день будем транслировать по одному-два спектакля на YouTube-канале и в соцсетях театра, а 9 апреля мы открывается на портале культура.рф моноспектаклем актрисы Владимирского академического театра драмы Валерии Емльяновой "Айседора. Рожденная у моря". В день закрытия фестиваля, 20 апреля, на платформе будет показан ставший уже легендарным спектакль "Сны Гамлета" в исполнении актера Александра Аладышева в постановке Линаса Зайкаускаса - этот проект объездил более 15 фестивалей по всему миру", - добавила собеседница агентства.

Учредительная конференция Международного союза театральных фестивалей состоялась во Владимире во время всероссийского театрального форума "У Золотых ворот" в сентябре 2018 года. В число учредителей союза вошли руководители театральных фестивалей России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Молдавии. Тогда же было принято решение о проведении фестиваля союза раз в два года.