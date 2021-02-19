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Минкультуры выявило нарушения по итогам проверки закупок Третьяковки

Как сообщили в ведомстве, один из сотрудников музея уволен
Здание Третьяковской галереи Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание Третьяковской галереи
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выявило нарушения по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной Третьяковской галереи, один из сотрудников музея уволен. Об этом сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос ТАСС.

Месяц назад, 19 января, на сайте Министерства культуры появился приказ о проведении проверки закупок в Третьяковской галерее за 2019-2020 годы. Проверка прошла в период с 20 января по 3 февраля.

"По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галерее были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения - директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, к трем должностным лицам применены дисциплинарные взыскания. Для усиления контроля за финансовой деятельностью в отношении подведомственных учреждений Минкультуры подготовит изменения в положение о Третьяковской галерее, регламентирующее закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Максимальную стоимость осуществляемой неконкурентным способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ограничат суммой в 50 млн рублей.

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