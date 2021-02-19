На Урале ведущие российские органисты откроют фестиваль Bach-fest

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Ведущие российские органисты - Даниэль Зарецкий, Владимир Хомяков, Лада Лабзина, Тарас Багинец и Олеся Кравченко - откроют своими выступлениями международный фестиваль Bach-fest в Свердловской филармонии в Екатеринбурге 1 марта. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе филармонии.

В 2020 году фестиваль приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса. Но сейчас организаторы планируют его возобновить.

"Фестиваль откроет уникальный "Парад органистов" - 1 марта на сцену филармонии выйдут пять ведущих российских органистов: Владимир Хомяков из Челябинска, Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга, солистка московского концертного зала "Зарядье" Лада Лабзина, еще одна органистка из Москвы Олеся Кравченко, а возглавит "Парад органистов" арт-директор Bach-fest Тарас Багинец, представляющий уральскую столицу. В их исполнении впервые в Екатеринбурге прозвучат все шесть концертов Иоганна Себастьяна Баха по Антонио Вивальди и по принцу Иоганну Эрнсту", - говорится в сообщении.

Гостей фестиваля также ждет органный марафон из трех концертов, который пройдет 20 марта - в исполнении Тараса Багинца прозвучат токкаты и фантазии Баха. Также 17 марта на уральской сцене прозвучит уникальный клавесин - точная копия французского инструмента 1730 года - в сочетании с мандолиной. "Обладательница престижных премий европейских барочных конкурсов Александра Коренева и лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова исполнят музыку Доменико Скарлатти, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Карла Филиппа Эммануила Баха и Луи-Клода Дакена", - рассказали в филармонии.

На закрытии фестиваля с Уральским молодежным симфоническим оркестром под руководством Алексея Доркина выступит известный российский контртенор Артем Крутько. "В финале фестиваля будут исполнены две премьеры - баховские духовные кантаты № 82 и № 169, а также прозвучат известные любителям баховской музыки Третья оркестровая сюита и Ария альта из "Страстей по Матфею", - поделились в пресс-службе.