Московский театр мюзикла отметит десятилетие лучшими номерами спектаклей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Артисты Московского театра мюзикла в воскресенье покажут "10 сезонов счастья" - концерт с лучшими номерами спектаклей, созданных за десять лет существования театра. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

"Это будет история наших десятилетних поисков и попыток создать то, что мы называем "русским мюзиклом". Мы покажем фрагменты из наших главных спектаклей, включая цирковые. Будем перемежать их капустными номерами, без которых не обходится ни один юбилей. Постараемся рассказать о том, что мы успели сделать за десять лет, и, может быть, даже расскажем о том, что собираемся делать", - отметил Швыдкой, который выступит ведущим праздничного вечера.

В концерте будут задействованы Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Оксана Костецкая, Елена Моисеева, Павел Любимцев и другие звезды Театра мюзикла. "Мы решили, что вечер будет сделан по принципу идеи Чучхе: с опорой на собственные силы, - пояснил худрук. - Мы хотим показать, какой творческий, человеческий капитал мы нажили за это время". Также приглашены друзья театра, выступавшие на его сцене и принимавшие участие в создании его спектаклей: музыканты Максим Леонидов и Алексей Кортнев, либреттист Алексей Иващенко, артист Игорь Костолевский.

Зрителей ждут фрагменты спектакля "Времена не выбирают", которым театр открыл свой первый - короткий - сезон в 2012 году, а также постановок "Растратчики", "Все о Золушке", "Принцесса цирка", "Преступление и наказание", "Праймтайм" и других. "Будет трогательное, почти сентиментальное действо. И одновременно - веселое и жизнерадостное", - пообещал Швыдкой.

Дата празднования выбрана не случайно: 21 февраля 2012 года театр открылся для публики. "Начинали мы в 2010 году Америке в Центре Барышникова, были пробы с американцами и русскими артистами. И тогда ты поняли, что хотим сделать именно русский театр мюзикла. В октябре 2011 начались репетиции, и 21 февраля 2012 года мы открылись для публики", - напомнил Швыдкой.

Планы театра

Юбилей театр встречает большими планами - как творческими, так и хозяйственными. Аренда здания театра "Россия" на Пушкинской площади, где сейчас идут спектакли Театра мюзикла, закончится в нынешнем сезоне.

"Мы сейчас в размышлениях, куда нам перебираться. Но главная задача - начать строительство собственного здания, договориться о месте с властями Москвы. За десять лет мы творчески доказали, что имеем право на здание. Причем мы не просим его у государства, а будем строить за свои деньги, взятые в кредит", - подчеркнул худрук, уточнив, что в театре надеются на площадку в пределах Садового кольца.

Швыдкой рассказал, что к Новому году театр подготовит детский спектакль "Зебра в клеточку" на музыку известного эстрадными хитами композитора Любаши (Татьяны Залужной) по мотивам одноименного мультфильма. Также в планах - "легкий" спектакль о происхождении мюзикла.

"Уже в 2023 году, если все будет нормально, будем делать большую работу. Я сформулировал ее для себя как мюзикл о художнике в трагических обстоятельствах, о том, что искусство - это преодоление трагедии жизни. Это будет мюзикл об Имре Кальмане в Америке 40-х годов, коллаж о художнике в XX веке. Работать будем с той же командой, с которой делали "Принцессу цирка" и "Праймтайм", - с канадскими коллегами", - поделился художественный руководитель Театра мюзикла.