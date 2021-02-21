Паулс, Кончаловский и Артемьев поздравили Московский театр мюзикла с юбилеем

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский и его канадский коллега Себастьян Солдевилья, композиторы Раймонд Паулс и Эдуард Артемьев, посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы, музыкант Алексей Кортнев и другие многочисленные друзья Московского театра мюзикла поздравили труппу с юбилеем. Их видеообращения транслировались на праздничном вечере в воскресенье.

"Здесь сидят люди, которые видели все наши спектакли и которые, может быть, сегодня пришли в первый раз. Я постараюсь вам все рассказать. Это было очень смешно", - приветствовал гостей художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Спектакли из репертуара театра

Швыдкой и команда рассказали о процессе создания каждого спектакля из репертуара. Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Оксана Костецкая, Елена Моисеева, Павел Любимцев и другие звезды показали гостям праздничного вечера "10 сезонов счастья" яркие номера дебютного "Времена не выбирают", "Растратчиков", двух версий "Жизнь прекрасна!", детского "Чудеса и куралесы" и пластического спектакля "Реверс". Швыдкой напомнил, что со спектакля "Принцесса цирка" началось сотрудничество с канадским театром-цирком "7 пальцев". С ними же затем был поставлен "ПраймТайм".

"Десять лет - это, конечно, не 85, - пошутил автор музыки спектакля "Все о Золушке", латвийский композитор Раймонд Паулс, недавно отметивший юбилей. - Я вспоминаю нашу совместную работу, это было очень приятно. Может быть, когда-нибудь еще что-то сделаем".

Режиссер Андрей Кончаловский, поставивший "Преступление и наказание", подчеркнул, что Московский театр мюзикла - единственный в своем роде в России. "Это смелое предприятие. Готов помогать, но только не деньгами", - с улыбкой заметил он. "Поздравляю весь коллектив, очень мощный, руководителей театра - Михаила Ефимовича Швыдкого и Давида Яковлевича Смелянского, с которым меня связывает очень давняя дружба, которая получила совершенно потрясающее продолжение - постановку моей рок-оперы "Преступление и наказание". Опера была блестяще поставлена, и я, так сказать, в долгу перед этим коллективом", - признался композитор Эдуард Артемьев.

Как отметил певец и азербайджанский дипломат Полад Бюльбюль оглы, он не единожды участвовал в спектаклях театра. "Всегда доставляло большое удовольствие находиться на этой сцене, потому что люди очень доброжелательные. Видимо, те, кто приходит на спектакли Театра мюзикла, уже расположены к хорошему настроению, аплодисментам", - подчеркнул он, пожелав театру отметить еще много десятилетий.

"Про нас писали очень много, писали хорошо. Но лучшую рецензию мы заслужили от одной девушки, которая вышла со своим парнем после спектакля "Преступление и наказание" и сказала ему: "Я же тебе говорила, что это веселее, чем роман". Тогда я понял, чем мы занимаемся: мы хотим, чтобы у нас в театре было веселее, чем в жизни. Приходите, мы вам докажем, что несмотря на все сложности, тяготы и проблемы - жизнь прекрасна", - пообещал Швыдкой.