Группа Daft Punk распалась

ТАСС, 22 февраля. Французская группа электронной музыки Daft Punk заявила о распаде дуэта. Об этом, как передает в понедельник журнал Variety, музыканты объявили в видео Epilogue, размещенном в YouTube.

Отмечается, что продюсер группы официально подтвердила эту информацию, однако не предоставила дополнительных подробностей.

Группа Daft Punk была создана в 1993 году французскими музыкантами Томасом Бангальте и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. Музыкальный стиль группы характеризуется смешением элементов электро, хауса, диско и синтипопа. Коллектив является обладателем семи премий Grammy. Музыканты также стали авторами саундтрека к фильму "Трон: Наследие" (Tron, 2010). За свою карьеру группа выпустила четыре студийных альбома.