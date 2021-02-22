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Группа Daft Punk распалась

Дополнительные подробности не известны
Группа Daft Punk Matt Sayles/Invision/AP
Описание
Группа Daft Punk
© Matt Sayles/Invision/AP

ТАСС, 22 февраля. Французская группа электронной музыки Daft Punk заявила о распаде дуэта. Об этом, как передает в понедельник журнал Variety, музыканты объявили в видео Epilogue, размещенном в YouTube.

Отмечается, что продюсер группы официально подтвердила эту информацию, однако не предоставила дополнительных подробностей.

Группа Daft Punk была создана в 1993 году французскими музыкантами Томасом Бангальте и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. Музыкальный стиль группы характеризуется смешением элементов электро, хауса, диско и синтипопа. Коллектив является обладателем семи премий Grammy. Музыканты также стали авторами саундтрека к фильму "Трон: Наследие" (Tron, 2010). За свою карьеру группа выпустила четыре студийных альбома.

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