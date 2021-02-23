Мариинский театр отметит 20-летие балета "Щелкунчик" в постановке Михаила Шемякина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр отметит во вторник 20-летие балета "Щелкунчик" в постановке художника Михаила Шемякина. В этот вечер спектаклем будет дирижировать народный артист России Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба театра.

"Постановке Михаила Шемякина "Щелкунчик" исполнилось 20 лет. По случаю юбилея 23 февраля представлением будет дирижировать маэстро Валерий Гергиев, под управлением которого в феврале 2001 года прошла премьера балета. Интерес публики к спектаклю Шемякина не угасает. За эти годы он выдержал 185 представлений", - рассказали в пресс службе.

В главных партиях на сцену выйдут Елена Евсеева и Александр Сергеев (Маша и Щелкунчик-принц), Ислом Баймурадов (Дроссельмейер) и Мария Буланова (Королева снежинок).

В репертуар Мариинского театра сейчас входят два "Щелкунчика" - классическая версия Василия Вайнонена в оформлении Симона Вирсаладзе и "Щелкунчик" Михаила Шемякина, который выступил в этой работе одновременно автором декораций и костюмов, сценаристом и режиссером. Хореографию спектакля создал Кирилл Симонов.

Инициатором создания новой версии балета на музыку Петра Чайковского был Валерий Гергиев, пригласивший художника поставить новую концепцию, которая бы отличалась от спектакля "для детских утренников". Персонажей балета из мышиного королевства Шемякин изобразил в треуголках и с длинными маскарадными носами. Одним из символов спектакля стали черные снежинки в "Вальсе снежных хлопьев", который превращен в мистическую бурю. Мир спектакля приобрел яркую художественную выразительность. За эту работу мастер был отмечен премией "Золотая маска".

В последующие годы Шемякин поставил в Мариинском еще два спектакля по сказке Гофмана, заказав музыку композитору Сергею Слонимскому. В 2003 году появился одноактный пролог "Принцесса Пирлипат, или Наказанное благородство", которым предварялся показ "Щелкунчика", а в 2005-м - спектакль "Волшебный орех". Сценическая история этих балетов оказалась не столь продолжительной.