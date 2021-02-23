Предпремьерный показ французского фильма о Сталинградской битве прошел в Париже

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Европейский предпремьерный показ французского документально-художественного фильма "Волжская летопись", посвященного подвигу защитников Сталинграда, состоялся во Франции во вторник вечером в онлайн-формате. Этот первый показ картины организовал совместно с ее создателями Российский центр науки и культуры (РЦНК).

В своем обращении к зрителям режиссер фильма Дидье Фельдман назвал свою работу данью памяти героическим советским людям, мужчинам и женщинам, которые победили нацистов, объявивших с началом операции "Барбаросса" войну на истребление против СССР. "Это также долг осознания, ведь на Западе не прекращаются попытки узурпировать роль освободителя Европы, не считаясь с подвигом советского народа, принесшего неисчислимые жертвы ради победы", - сказал он.

Минувшей осенью лента французского кинематографиста удостоилась Гран-при 10-го Международного телевизионного фестиваля "Вечный огонь" в Волгограде. Премьера фильма планировалась в Париже в январе в кинотеатре St-Andre-des-Arts, но из-за пандемии была перенесена на лето. Ее предпремьерный показ на веб-платформе РЦНК в Париже собрал широкую аудиторию. Эту картину режиссер снял по собственному сценарию и на свои средства при содействии фонда "Сталинградская битва". В основе повествования дневник одной из родственниц рассказчика с хроникой Сталинградской битвы 1942-1943 годов. Автор, посетивший город в ноябре 2019 года, дополнил отрывки из дневника своими наблюдениями, размышлениями, создавая диалог прошлого с настоящим.

Во Франции чтут память защитников города-героя на Волге. Известие о разгроме фашистских войск под Сталинградом, отмечают военные историки, стало радостной вестью для всех французских патриотов. На первом международном кинофестивале в Канне в 1946 году высшая награда была присуждена фильму советского режиссера Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда.

Сражение, изменившее ход Второй мировой войны и приблизившее победу над нацистской тиранией, было увековечено в послевоенное время в названии одной из больших площадей Парижа. "В самом кровопролитном сражении в истории погибли или были ранены почти 2 млн человек, - напоминает французский текст на мемориальной доске, установленной на площади в современную эпоху. - Капитуляция войск фельдмаршала Паулюса положила конец мифу о непобедимости германской армии. От стен Сталинграда началось наступление Красной армии к Берлину".

Франция находится на первом месте в Европе по числу улиц и авеню, которые названы в честь Сталинградской битвы. "Важно, чтобы память об этом великом подвиге передавалась как эстафета от поколения к поколению", - сказал ТАСС французский писатель и журналист Дмитрий де Кошко.