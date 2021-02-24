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Посетители библиотек смогут оформить подписку на 200 печатных изданий

По словам гендиректора "Почты России" Максима Акимова, предоставление подписки на периодику особенно значимо для населенных пунктов, где компания является единственным присутствием какого-либо сервиса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские библиотеки смогут предоставить посетителям возможность оформить подписку на 200 периодических изданий. В этот перечень были включены общественно-политическая, научно-популярная периодика, детские газеты и журналы, сообщила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках подписания соглашения о сотрудничестве с "Почтой России".

"С большой радостью хочу анонсировать наш специальный новый проект, инициированный министерством культуры и "Почтой России", "200 изданий для жизни". У всех библиотек есть возможность стать местом, где читатели смогут оформить подписку на любимые печатные периодические издания, список которых одобрен профессиональным сообществом", - сказала она.

Любимова отметила, что ограничительные меры, вызванные пандемией, постепенно ослабляются, и библиотеки, как и другие учреждения культуры, возобновляют офлайн-мероприятия. "Большая радость, что этот процесс сейчас происходит в российских библиотеках в самых разных форматах, начиная от крупных федеральных, заканчивая молодыми модульными библиотеками, которые открываются в рамках национального проекта "Культура". <...> Очень важно, что появляются все новые и новые направления", - подчеркнула министр культуры.

Как пояснили в "Почте России", подписная кампания на издания стартует с 1 апреля, в 1 тыс. библиотек по всей России можно будет оформить подписку на второе полугодие 2021 года. Читатель сможет отсканировать QR-код, по которому он попадет на страницу подборки в подписном онлайн-каталоге "Почты России".

По словам генерального директора "Почты России" Максима Акимова, сотрудничество между ведомством и компанией будет значительно шире. "Для "Почты России" как для огромной логистической сети и для российской культуры - это сотрудничество очень важно, особенно в период, когда бумажный носитель, печатное слово переживают некий кризис в силу естественных причин, в силу технического прогресса и развития иных способов потребления знаний", - заметил он.

Акимов добавил, что предоставление подписки на периодику особенно значимо для населенных пунктов, где "Почта России" является единственным присутствием не только услуги связи, но и вообще какого-либо сервиса. "Таких мест в нашей стране более 11 тыс., где кроме почты никакого коммуникационного канала для человека нет. И здорово, что этот канал насытиться добрым знанием", - считает он.

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