Посетители библиотек смогут оформить подписку на 200 печатных изданий

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские библиотеки смогут предоставить посетителям возможность оформить подписку на 200 периодических изданий. В этот перечень были включены общественно-политическая, научно-популярная периодика, детские газеты и журналы, сообщила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках подписания соглашения о сотрудничестве с "Почтой России".

"С большой радостью хочу анонсировать наш специальный новый проект, инициированный министерством культуры и "Почтой России", "200 изданий для жизни". У всех библиотек есть возможность стать местом, где читатели смогут оформить подписку на любимые печатные периодические издания, список которых одобрен профессиональным сообществом", - сказала она.

Любимова отметила, что ограничительные меры, вызванные пандемией, постепенно ослабляются, и библиотеки, как и другие учреждения культуры, возобновляют офлайн-мероприятия. "Большая радость, что этот процесс сейчас происходит в российских библиотеках в самых разных форматах, начиная от крупных федеральных, заканчивая молодыми модульными библиотеками, которые открываются в рамках национального проекта "Культура". <...> Очень важно, что появляются все новые и новые направления", - подчеркнула министр культуры.

Как пояснили в "Почте России", подписная кампания на издания стартует с 1 апреля, в 1 тыс. библиотек по всей России можно будет оформить подписку на второе полугодие 2021 года. Читатель сможет отсканировать QR-код, по которому он попадет на страницу подборки в подписном онлайн-каталоге "Почты России".

По словам генерального директора "Почты России" Максима Акимова, сотрудничество между ведомством и компанией будет значительно шире. "Для "Почты России" как для огромной логистической сети и для российской культуры - это сотрудничество очень важно, особенно в период, когда бумажный носитель, печатное слово переживают некий кризис в силу естественных причин, в силу технического прогресса и развития иных способов потребления знаний", - заметил он.

Акимов добавил, что предоставление подписки на периодику особенно значимо для населенных пунктов, где "Почта России" является единственным присутствием не только услуги связи, но и вообще какого-либо сервиса. "Таких мест в нашей стране более 11 тыс., где кроме почты никакого коммуникационного канала для человека нет. И здорово, что этот канал насытиться добрым знанием", - считает он.