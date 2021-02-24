Дни Арктики в Архангельске посвятили сохранению культурного наследия

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Дни Арктики, которые открылись в среду в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске, в этом году посвящены сохранению культурного наследия арктических территорий. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора Интеллектуального центра университета Светлана Тюкина.

"Сегодня начинаются Дни Арктики. В этом году они посвящены культурному наследию Арктики, в том числе традиции духовной культуры на арктических территориях, потому что в этом году так получилось, что большое внимание уделено наследию монастырей. И в целом сохранению культурного наследия Арктики", - сказала Тюкина.

Игры, посвященные Арктике

В рамках Дней Арктики пройдут, как сказала собеседница агентства, премьеры интерактивных игр, предназначенных как для школьников разного возраста, так и студентов и взрослых. Одна из них - по истории и персоналиям Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря - приурочена к его 500-летию, которое отмечалось в августе 2020 года. Монастырь расположен в 160 км от Архангельска, в XVI-XVII веках он являлся одним из крупнейших духовных и культурных центров Русского Севера.

Соловецкий музей-заповедник представит игру "Арктический код" в формате "Сто к одному". Еще одну игру-квест, посвященную Соловкам, разработали в ходе Летней Соловецкой школы, и на Днях Арктики ее представят впервые. "Игра посвящена так называемому Соловецкому сидению (1668-1676 годов - прим. ТАСС). Это вооруженное сопротивление монахов Соловецкого монастыря, а также беглых крестьян, посадских людей, стрельцов, солдат церковным реформам патриарха Никона, - пояснила Тюкина. - Эта игра предназначена для старших школьников". Игроки делятся на две команды - монахи и стрельцы, поскольку историческая основа - это противостояние между царскими войсками, которые прибыли на Соловки, и братией монастыря. Участники должны работать с историческими документами, выполнять задания на логику, анализировать тексты, знать биографии исторических личностей, связанных с Соловками.

Также пройдут премьеры еще двух игр: "Путешествие в высокие широты" и "Арктические мозаики". "Мозаика - это игра по разным фактам из жизни арктических территорий, о персоналиях и событиях. Нужно собрать максимальное количество фактов об исследователях Арктики, экспедициях, и если правильно отвечать, то открывается мозаика, рисунки про арктический мир, собирается красивая снежинка", - отметила представитель САФУ.

Кино и музыка

Еще одна премьера Дней Арктики - это фильм "Музыка на Соловках в годы репрессий", посвященная музыкальной культуре Соловецких островов времен существования СЛОН - Соловецкого лагеря особого назначения. "Это история придуманного героя. Рассказ ведется от имени человека, который был заключенным в лагере, и как благодаря музыке можно было спастись, остаться человеком и остаться в живых, - добавила Тюкина. - Это будет первый публичный показ. Важный момент, что создатели - это молодые наши коллеги, магистранты, аспиранты".

В этом году у "Дней…" обширная кинопрограмма. Пройдет киномарафон фестиваля Arctic open, где будут показаны фильмы, созданные архангельскими, московскими и якутскими кинематографистами. Экспедиции в нетронутые леса труднодоступного Лешуконского района посвящена лента "Лешукония. Ускользающая красота", об исследовании арктических динозавров, обитавших на территории Западной Якутии расскажет картина "Мой личный дракон". Кроме того, жители Архангельска смогут увидеть фильмы мурманского кинофестиваля "Северный характер" и картины о Севере, представленные Гильдией неигрового кино и телевидения.

Новый партнер Дней Арктики - Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского из Салехарда проведет онлайн-экскурсию "Сказки полярной ночи" о связанных с животным миром верованиях народов Севера, а также викторину "Ямал. Земля мамонтов".

В рамках "Дней…" будет проходить экскурсия "Арктическое путешествие по Интеллектуальному центру" с показом художественных и книжных тематических выставок. Здесь будет работать российско-норвежская выставка об исследователях Арктики, художник Роман Залывский проведет мастер-класс по живописи "Мотивы студеного моря", запланирован еще ряд мастер-классов от представителей нацпарков "Русская Арктика" и "Кенозерский". В Северном морском музее пройдет серия настольных мастер-классов по судостроению "ФлотФест" международного проекта "Матица".

Музей занимательных наук САФУ представит занятие, посвященное северному сиянию. "И это будет не просто рассказ про то, что это за физическое оптическое явление, - рассказала Тюкина. - Но участники будут на различных музыкальных инструментах пытаться сыграть музыку северного сияния. У каждой группы будет своя импровизация".

Лекции в этом году посвятят Северной Двине, особенностям поиска и добычи полезных ископаемых на Севере, известному полярному капитану Александру Кучину, который был участником экспедиции Амундсена на Южный полюс и капитаном судна "Геркулес" погибшей экспедиции Владимира Русанова.

Гибридный формат

Как отметила Тюкина, в этом году из-за ограничений, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, Дни Арктики проходят в гибридном формате, то есть очно, с ограничением числа участников, и онлайн. "Опять же плюс такой неожиданный, когда мы говорим о гибридном варианте, что часть мероприятий, часть сюжетов в этом году будут сохранены, - сказала она. - Мастер-классы и лекции можно будет посмотреть и позже, потому что они будут записываться. В дальнейшем они будут доступны на сайте Интеллектуального центра САФУ".

Дни Арктики продлятся до 28 февраля.