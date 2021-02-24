Музей истории литературы XX века откроется 15 марта в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Музей истории литературы XX века откроется в Москве 15 марта. Об этом сообщил директор Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) имени В.И. Даля Дмитрий Бак на пресс-конференции в ТАСС.

"Пятнадцатого марта в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля в Зубовском бульваре откроется новый музейный отдел - музей истории литературы XX века. Для посетителей музей откроется 16 марта. Это будет не мономузей. Первым проектом, модулем станет "Улица Мандельштама: Осип и Надежда" - к 130-летию со дня рождения поэта. Планируется также создать экспозиции об Андрее Платонове и Михаиле Булгакове. Это будут мемориальные экспозиции в немемориальных местах", - сказал Бак.

По словам директора, позднее в экспозиции будут представлены Владимир Маяковский, Анатолий Луначарский, Алексей Ремизов и другие.

В музее представят реликвии, связанные с жизнью и творчеством российских писателей разных эстетических направлений и судеб.

По словам статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, в концепцию музея заложено отражение незавершенности литературного процесса XX века. Главная задача музея - описать литературу ХХ столетия как историю еще не завершенного, не прожитого, не осмысленного до конца прошлого, добавила Манилова.