Исторический фильм и выставки представят в Петербурге к 100-летию Кронштадтского восстания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Уникальный документальный фильм "Черные дни Кронштадта", снятый почти век назад, покажут 25 февраля в Санкт-Петербурге к 100-летию Кронштадтского восстания в марте 1921 года, сообщил директор Кронштадтского форта "Риф" Кирилл Коробов в региональном пресс-центре ТАСС в среду. Кроме того, в честь юбилея в различных музеях города пройдут тематические выставки.

"Впервые в рамках нашей выставки будет демонстрироваться фильм "Черные дни Кронштадта". Его сняли буквально через несколько дней после самих событий восстания и его подавления. Он был создан по приказу [Льва] Троцкого (1879-1940), в нем участвовали в том числе те, кто подавлял мятеж. Различные кадры и отрывки показывали зрителям ранее, но целиком посмотреть его в новейшей истории у зрителей возможностей не было", - сказал Коробов.

По его мнению, фильм содержит в себе определенную идеологическую направленность, которую вложили в него создатели. Однако спустя 100 лет он является для зрителя в первую очередь историческим документом, который позволит понять, как тогда люди воспринимали кронштадтские события, а также как авторы фильмов хотели, чтобы эти события воспринимали современники.

Фильм будет показан на исторической выставке в форте "Риф", из которого последние восставшие отправились в Финляндию, выставка откроется 25 февраля и будет идти в течение всего года. Кроме того, на выставке 18 марта откроют художественную инсталляцию в виде памятного знака участникам восстания.

Как добавил на пресс-конференции заместитель директора Музея истории Кронштадта Олег Быховский, в городе пройдет выставка "Кронштадтский лед", в организации которой приняли участие Государственный музей политической истории и Военно-медицинский музей. Кроме того, музей истории Кронштадта подготовил и издал книгу о восстании.

"Наш музей истории открывает сразу две выставки: "Кронштадтское восстание: март 1921 года" и "Жизнь и судьба семьи Ламоновых". Если первая выставка показывает общую картину Кронштадтского восстания, то "Жизнь и судьба семьи Ламоновых" - это частная история одной семьи, где два брата были по разные стороны баррикад в этих событиях", - уточнил Быховский, добавив, что 11 марта также пройдет научно-историческая конференция, посвященная изучению Кронштадтского восстания.

Кронштадтское восстание

Кронштадтское восстание - вооруженное выступление в период с 1 по 18 марта 1921 года гарнизона Кронштадта против проводимой политики властей страны. Этим событиям предшествовали серьезные внутренние проблемы Советского государства. 7 марта советские власти объявили восставших вне закона. После тяжелого штурма острова он был захвачен Красной Армией, однако около 8 тыс. восставших покинули Кронштадт и ушли в Финляндию.