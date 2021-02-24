В Петербурге назвали победителей этапа международного фестиваля моноспектаклей "Монокль"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Четыре работы в жанре театра одного актера названы в среду победителями петербургского этапа XIII Международного фестиваля моноспектаклей "Монокль". Он проходил с 11 по 22 февраля с показом 12 работ актеров ведущих городских театров.

"На этом фестивале нет проигравших и побежденных. В этом году очень сильная разнообразная программа. Каждый спектакль - уникальный, непохожий на остальные. Каждый участник - профессионал своего дела со своим особым способом существования в сценическом пространстве. Огромная благодарность всем за яркие фестивальные мгновения, за веру в себя, азарт и желание работать в таком непростом жанре как моноспектакль" - сказала на церемонии чествования лауреатов в театре "Балтийский дом" председатель жюри заслуженная артистка России, режиссер и педагог Валентина Виноградова.

Лауреатами стали актер Виктор Бугаков за спектакль "Сектор Газа" (Экспериментальная сцена Анатория Праудина / ЦЕХЪ-Театр), Дарина Одинцова, Ася Ширшина из Драматического театра "На Литейном" за спектакль "Суад. Жить заново" по роману Суад "Сожженная заживо", актриса Театра имени Ленсовета Марианна Коробейникова, исполнившая спектакль "Следы материнских морей" по повести Марины Цветаевой, и актер Александринского театра Игорь Волков, представивший моноспектакль "Записки нервного капельдинера" по рассказам Михаила Зощенко.

Все они завоевали право выступить на международном этапе XIII фестиваля моноспектаклей "Монокль". Он пройдет с 3 по 9 марта в форматах онлайн и офлайн.