Волковский театр представит спектакль-концерт, посвященный 200-летию с рождения Некрасова

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Спектакль-концерт о жизни и творчестве Николая Некрасова представит Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в год 200-летия со дня рождения поэта, премьера состоится в начале июля в историко-культурном комплексе "Вятское" в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"В начале июля мы представим в [селе] Вятском премьеру спектакля-концерта "От Некрасова до Некрасова", режиссером будет Валерий Кириллов. Инсценировка уже готова, ее автор - московский драматург Олег Грисевич. Также будет написана оригинальная музыка, композитор - Игорь Есипович", - сказала собеседница агентства.

После премьеры в Вятском спектакль будет перенесен на основную сцену Волковского театра в Ярославле, планируется, что он останется в репертуаре на весь юбилейный год. Как уточнили в пресс-службе, спектакль вдохновлен биографией Некрасова, постановка будет содержать его стихи.

Некрасов родился в 1821 году на территории Украины, где тогда служил его отец. Детство будущего поэта, писателя и публициста прошло под Ярославлем. С его именем в регионе связано много мест: усадьба Некрасовых в Грешневе - родовое гнездо поэта, усадьба Карабиха, школа в селе Аббакумцеве, построенная на средства поэта.

В 2018 году в Вятском был открыт памятник Некрасову, выполненный скульптором Еленой Пасхиной. Считается, что эту местность Некрасов описал в поэме "Кому на Руси жить хорошо".

Указом президента РФ празднование 200-летия со дня рождения поэта будет отмечаться в 2021 году на государственном уровне.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем ряда наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".