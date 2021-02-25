Эпизод "Простоквашино" о праздновании Масленицы покажут в кино 27 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Праздничную серию мультфильма "Простоквашино" под названием "Блинный день", в которой герои отметят Масленицу, покажут в кино 27 февраля. Об этом сообщает в четверг пресс-служба студии "Союзмультфильм".

"Наши герои любят разделить со своими зрителями любимые семейные праздники - уже не первый год одновременно со всей страной в "Простоквашино" отмечают Новый год. Теперь же наши обаятельные персонажи решили приобщиться и к еще одной традиции: в знаменитую деревню придет самая настоящая Масленица", - рассказала генпродюсер киностудии Юлия Осетинская, которую процитировали в пресс-службе.

Мультфильм покажут в новом выпуске киножурнала "Мульт в кино", который выйдет 27 февраля. По сюжету эпизода, пес Шарик решает устроить празднование Масленицы, но этим недоволен кот Матроскин, поскольку он планировал готовиться к посевной.

Мультсериал "Простоквашино", вдохновленный классической трилогией советского времени, вышел в России в 2018 году. Героев озвучивают Антон Табаков, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева и другие артисты.