Фильмы Алексея Учителя и Анны Меликян покажут в киноклубе "Диалог" в марте

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Весенняя программа киноклуба "Диалог" в Москве откроется 2 марта показом фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя, также в марте будут показаны кинокартины Анны Меликян, Дмитрия Давыдова, Георгия Лялина и Андрея Зайцева. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киносети "Москино".

"В кинотеатрах "Москино Молодежный" и "Москино Тула" продолжаются встречи киноклуба "Диалог". В марте зрители увидят картины Алексея Учителя, Анны Меликян, Дмитрия Давыдова, Георгия Лялина и Андрея Зайцева", - сказал собеседник агентства.

Кинокартина "Цой" режиссера Алексея Учителя 2 марта откроет весеннюю программу киноклуба "Диалог". После показа Учитель примет участие в обсуждении фильма со зрителями. Посмотреть мелодраму Анны Меликян "Трое", в которой снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд, и обсудить картину с режиссером можно будет 9 марта в кинотеатре "Москино Тула".

Также 16 марта зрители увидят предпремьерный показ фильма "Распутье", снятый в прошлом году выпускником ВГИКа Георгием Лялиным. Картина была награждена призом Гильдии киноведов и кинокритиков, а также специальным призом жюри кинофестиваля "Окно в Европу" с формулировкой "За пронзительность и смелость". Фильм обсудят со зрителями режиссер Георгий Лялин, исполнитель главной роли Роман Евдокимов, а также актер Рамиль Сабитов и продюсер Арсен Готлиб.

Кроме этого, погрузиться в мир музыки Виктора Цоя можно будет 23 марта на просмотре фильма "Бездельники" режиссера Андрея Зайцева. Вход на показ этой картины будет бесплатный. Завершится мартовская программа показом кинокартины "Нет бога кроме меня" Дмитрия Давыдова, в рамках показа 30 марта режиссер примет участие в дискуссии со зрителями по видеосвязи.

Киноклуб "Диалог" - новый проект сети городских кинотеатров "Москино", направленный на возрождение традиции киноклубов в актуальном и современном формате. Каждую неделю в кинотеатрах "Москино Молодежный" и "Москино Тула" будут проходить показы лучших образцов современного российского авторского кино и советской киноклассики. Зрители смогут не просто посетить уникальные кинопоказы, но и принять участие в обсуждении картин с их создателями. Куратор киноклуба "Диалог" - кинокритик Мария Безрук.