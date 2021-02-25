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Темой фестиваля "Интермузей" в этом году станет "Музеи и туризм"

Сроки проведения фестиваля не уточняются

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Темой фестиваля "Интермузей", который пройдет весной этого года, станет "Музеи и туризм". Об этом сообщил в четверг генеральный директор Российского национального музея музыки, заместитель председателя оргкомитета фестиваля Михаил Брызгалов.

"Хочу проанонсировать тему грядущего "Интермузея" - "Музеи и туризм". Если это всегда было частью программы, то в этом году она [тема - прим. ТАСС] станет основной", - сказал Брызгалов на пленарном заседании Балтийского культурного форума. Он не уточнил сроки и формат проведения фестиваля.

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали занимавший тогда должность главного редактора журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Международный фестиваль "Интермузей-2020" в прошлом году прошел 27-29 мая. Впервые за его историю фестиваль из-за пандемии провели в онлайн-формате. Он объединил почти 400 музеев со всей России и музейных специалистов из разных стран.

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