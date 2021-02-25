Пещерный храм XIX века под Воронежем не будут передавать РПЦ

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области приняли решение не передавать Русской православной церкви (РПЦ) пещерный храм середины XIX века, являющийся центром туристических маршрутов музея-заповедника "Дивногорье". Его закрепят за музеем-заповедником, сообщила в четверг ТАСС представитель правительства региона.

"Принято решение о закреплении за музеем пещерного комплекса", - сказала она.

Вопрос о передаче в ведение РПЦ пещерного храма середины XIX века, называемого церковью Сицилийской иконы Божьей Матери, велся с 2018 года.

Как пояснил ТАСС замдиректора музея-заповедника "Дивногорье" Юрий Платонов, пещерный храм перейдет в оперативное управление этого учреждения, акт о передаче уже подписан, музею рекомендовано заключить с Воронежской епархией соглашение о социальном партнерстве. По его словам, собственником музея-заповедника выступает администрация Воронежской области, учредителем является департамент культуры региона, а решение о передаче в оперативное управление пещерного храма принято департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области.

О "Дивногорье"

Пещерный комплекс вырыт в меловой горе монахами Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря, который расположен в Лискинском районе Воронежской области, на первом этаже пещер находится церковь, также есть галерея крестного хода и другие помещения, которые ежегодно с экскурсиями посещают около 25 тыс. туристов музея-заповедника "Дивногорье". Передача пещерного комплекса в РПЦ означала бы глобальную перестройку структуры музея-заповедника и даже разрушение, потому что церковь в горе является центром всех его турмаршрутов.

Музей-заповедник "Дивногорье" создан в 1991 году на месте мелового плато под Воронежем, название местность получила от единственных в регионе меловых столбов-останцев - их называют Дивы. Территория музея-заповедника располагает значительными историко-культурными и природными ресурсами. В 2016 году "Дивногорье" получило статус объекта культурного наследия федерального значения. Основным туристическим маршрутом музея-заповедника является экскурсия по пещерному комплексу в Больших Дивах, по памятнику эпохи Средневековья - Маяцкому городищу, которое было северо-западным форпостом Хазарского каганата в IX-X веках, по археологическому парку "От кочевий к городам" с реконструированным средневековым поселением салтово-маяцкой культуры.