Мариинский театр впервые в Петербурге представил оперу "Турандот" с участием Анны Нетребко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Народная артистка России Анна Нетребко впервые исполнила в четверг в Петербурге партию Турандот в одноименной опере Джакомо Пуччини. Спектакль прошел на Новой сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба театра.

"Партия принцессы Турандот появилась в репертуаре певицы год назад, когда она выступила в постановке Баварской государственной оперы. Вместе с Анной в спектакле Мариинского театра впервые вышел Юсиф Эйвазов. В этом же месяце опера "Турандот" под управлением маэстро Гергиева была исполнена в концертном варианте на сцене зала "Зарядье" в Москве", - рассказали в пресс-службе.

В Петербурге на спектакль с участием Нетребко продавались в основном именные билеты. Зал по требованиям работы в условиях пандемии был заполнен на три четверти мест.

Одна из самых востребованных оперных певиц современности Анна Нетребко, начинавшая как лирико-колоратурное сопрано, на новом витке своей карьеры перешла к более "тяжелому" репертуару - партиям драматического сопрано. Переход в новое амплуа ознаменовало выступление в титульной роли "Жанны д’Арк" Джузеппе Верди в 2013 году в Зальцбурге. С тех пор репертуар певицы обогатился партиями в операх Верди и веристов.

Выходом в опере "Турандот" Анна Нетребко завершила серию февральских выступлений в Мариинском театре. Она начала 10 февраля с выхода в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, а 14 февраля впервые в Мариинском исполнила титульную партию в опере Пуччини "Тоска".