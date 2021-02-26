Ильдар Абдразаков проведет оперный вечер на Зимнем фестивале искусств в Сочи

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Бас-баритон Ильдар Абдразаков, солистка Мариинского театра, сопрано Елена Стихина и приглашенная солистка Большого театра, меццо-сопрано Олеся Петрова в пятницу дадут оперный концерт на сцене Зимнего театра Сочи. Об этом сообщила пресс-служба XIV Зимнего международного фестиваля искусств.

"Вечер 26 февраля будет отдан гала-концерту оперных звезд "Viva Opera!" с участием Ильдара Абдразакова, Елены Стихиной и Олеси Петровой", - рассказали организаторы.

Под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и дирижера Клаудио Ванделли прозвучат арии из опер "Кармен" Бизе, "Сельская честь" Масканьи, "Богема" и "Тоска" Пуччини, "Дон Жуан" Моцарта, "Аида" Верди, "Алеко" Рахманинова и другие шедевры классической музыки.

Артистический директор смотра, народный артист СССР Юрий Башмет уверен, что фестиваль за годы своего существования собрал вокруг себя аудиторию, понимающую высокое искусство. "За эти годы нам удалось завоевать доверие публики. Я думаю, 14 лет назад зрители в Сочи не были в полной мере готовы к восприятию академического искусства в том объеме, в котором сейчас у нас проходит фестиваль. Вначале они приходили прежде всего на имена. А сейчас фестиваль в Сочи - уникальная площадка для развития", - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По словам маэстро, организаторы и участники фестиваля ставят задачей "делать академическое искусство актуальным, помочь публике эмоционально искренне сопереживать происходящему, одним словом, делать мир лучше".

XIV Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 18 по 28 февраля. ТАСС выступает официальным информационным агентством мероприятия.