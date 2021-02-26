Новый худрук "Гоголь-центра" Алексей Агранович вступает в должность с 26 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович, который сменил на этом посту Кирилла Серебренникова, вступает в должность с пятницы.

Ранее в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что Агранович вступит в должность с 26 февраля. Контракт с Серебренниковым истек 25 февраля. Бывший художественный руководитель "Гоголь-центра" назвал кандидатуру Аграновича самой удачной и выразил уверенность, что тот справится с этой непростой работой.

Сам Агранович сказал ТАСС, что говорить о конкретных планах сможет только после обсуждения с Серебренниковым и коллективом театра. Позднее он добавил, что его главная задача на ближайшее время - помочь "Гоголь-центру" осуществить ранее запланированное.

"Гоголь-центр" со всех точек зрения - организм живой, здоровый и энергичный. Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи", - привели его слова в пресс-службе театра. Агранович отметил, что "Гоголь-центру" важно "оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе".

В день вступления Аграновича в должность в театре состоится первая премьера этого года - показ нового спектакля "Человек без имени", коллективного сочинения Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова. Автором пьесы выступил Валерий Печейкин. Спектакль рассказывает о писателе Владимире Одоевском.

Алексей Агранович - актер, режиссер и продюсер, родился в 1970 году. Работает в театре, кино и на телевидении. Сыграл роли в фильмах "О чем говорят мужчины" (2010), "Кислота" (2018), "Юморист" (2018), "Выше неба" (2019). Является одним из актеров московского театра "Квартет И" с 1998 года и театральным режиссером "Гоголь-центра" с 2014 года.