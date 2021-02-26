"Гоголь-центр" представит первую премьеру 2021 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" представит в пятницу первую премьеру 2021 года, которой станет спектакль "Человек без имени" по произведениям князя Владимира Одоевского (1803-1869). Премьерные показы пройдут также 27 и 28 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Согласно установившейся традиции, планы на 2021 год "Гоголь-центр" объявил в свой день рождения 2 февраля. Первым в списке предстоящих премьер значится спектакль "Человек без имени" по произведениям князя Владимира Одоевского, который сегодня как раз и будет показан зрителям", - сказала представитель пресс-службы.

Она напомнила, что накануне, 25 февраля, истек контракт с художественным руководителем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым, занимавшим эту должность с августа 2012 года. Приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем "Гоголь-центра" назначен Алексей Агранович. "Он вступает в эту должность сегодня, 26 февраля", - уточнила собеседница агентства. "Ранее Алексей Агранович уже говорил: "Моей главной задачей на ближайшее время будет помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы", - процитировала нового худрука представитель пресс-службы.

О премьерном спектакле

Относительно премьерного спектакля она сообщила, что в его основе - пьеса Валерия Печейкина, созданная по произведениям князя Владимира Одоевского. "Постановка являет собой "коллективное сочинение" Петра Айду, Александра Барменкова, Никиты Кукушкина и Кирилла Серебренникова. В главной роли - Никита Кукушкин", - сказала представитель пресс-службы.

"Человек без имени" рассказывает о путешествии души, оказавшейся на пороге смерти. "Владимир Одоевский - "русский Фауст", прозаик, философ, общественный деятель и мистик", - перечислила собеседница агентства. Будучи современником Пушкина, Одоевский оказался незаслуженно забыт последующими поколениями, отметила она.

"Сегодня мы вновь обращаемся к творчеству Одоевского, чтобы увидеть в нем одного из самых интересных соотечественников. Ведь главные вопросы русской литературной и политической жизни он рассматривал сквозь алхимию и... кулинарию. Так, князь Одоевский поставил перед читателями новый вопрос: "Что съесть?" А саму историю человечества он называл "описанием битв, разбоев и переселений, происходящих от голода". Парадоксальное мышление проявилось и в пьесе, написанной Валерием Печейкиным по мотивам главных произведений Владимира Федоровича Одоевского", - уточнила представитель пресс-службы.

Она также привела комментарий, который по поводу "Человека без имени" дал Кирилл Серебренников: "Когда я благодаря куратору Сергею Хачатурову и его выставке про Одоевского в Музее Москвы чуть больше узнал о работах князя, то сразу понял, что нам обязательно нужно рассказать про эту полузабытую легендарную личность". По его словам, многим Одоевский известен исключительно по "Городку в табакерке", но в его наследии можно найти немало интересных произведений. "Многое интересовало князя - от литературы и музыки, до алхимии и гастрономии, он изобретал музыкальные инструменты, постоянно думал о технологиях будущего. Одоевский был визионером и в чем-то пророком: многие идеи, которые воплощены сегодня, были высказаны им почти 200 лет назад", - считает режиссер.

Со своей стороны, драматург Валерий Печейкин рассказал, что "герой пьесы "Человек без имени" сначала читает Одоевского, а затем становится им". "Он проходит путь от анонима к имени. Вся пьеса - это монолог, который начинается с банальной ситуации: герой разбирает старые книги и находит среди них сборник Одоевского. В нем "Городок в табакерке", "Город без имени", "4338-й год: Петербургские письма". И другие более и менее известные тексты", - поделился автор пьесы.

Специально для спектакля композитор Петр Айду создал уникальный инструмент - пангармоникон, состоящий из 10 пересобранных механических фортепиано. "Когда я берусь за создание звуковой среды для какого-либо проекта, я начинаю не с музыки, а с того, каким образом она звучит, откуда берутся эти звуки, - пояснил композитор. - В итоге мы сошлись на инструменте, который я предложил сделать как гибрид из десяти переделанных пианино. И ту музыку, что будет звучать в спектакле, можно сыграть только на этом инструменте".

"Одоевский-Fest"

Как проинформировали в пресс-службе, в дни премьеры "Гоголь-центр" проведет "Одоевский-Fest", в рамках которого, помимо спектакля "Человек без имени", состоится несколько событий, посвященных князю Владимиру Одоевскому.

"С 26 по 28 февраля пройдут лекции Валерия Печейкина, Сергея Хачатурова и Петра Айду, презентация книги с текстом пьесы, статьями и комментариями авторов спектакля и показ фильма "Кабинет Одоевского", - обозначила серию мероприятий собеседница агентства.

По ее словам, "также будет открыта выставка художницы Тани Пёникер, которая займет зрительские пространства "Гоголь-центра" и будет включать в себя различные объекты "с секретом", ведь потайные механизмы были большой страстью Одоевского". Выставка продлится до 8 марта. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, добавили в пресс-службе "Гоголь-центра".