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В США снимут полнометражный фильм по мотивам мультсериала про Бивиса и Баттхеда

Фильм выйдет на Paramount+

ТАСС, 26 февраля. Американский кабельный канал Comedy Central объявил о съемках нового полнометражного фильма по мотивам мультсериала про Бивиса и Баттхеда.

' Comedy Central/YouTube'

"Мы снимаем фильм. Он будет на Paramount+", - сообщили Бивис и Баттхед в видеоролике, опубликованном на канале Comedy Central в YouTube.

Мульсериал повествует о жизни двух американских подростков, живущих в вымышленном городе в штате Техас. Восемь сезонов сериала выходили на экраны с 1993 по 2011 год. На основе сериала в 1996 году был снят полнометражный фильм "Бивис и Баттхед уделывают Америку" (Beavis and Butt-Head Do America).

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