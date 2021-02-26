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"Одноклассники" выпустят собственный сериал

Он будет называться "Пять с плюсом" и выйдет 25 марта

Социальная сеть "Одноклассники" выпустит собственный комедийный сериал. Он будет называться "Пять с плюсом", сообщается в пресс-релизе соцсети.

Премьера сериала состоится 25 марта. Она будет приурочена к 15-летию "Одноклассников". Зрители увидят 10 серий, которые будут выходить раз в неделю.

Производством сериала занималась компания AVK production. Режиссером выступила Дина Штурманова, известная по работам над такими сериалами, как "Универ" и "Интерны". Главные роли в проекте "Одноклассников" сыграли Артем Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц и Артем Ешкин.

В новом сериале рассказывается о взаимоотношениях молодой пары, которая решает заработать на свадьбу и сдать в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Жанр и фабула выбраны на основе анализа предпочтений пользователей "Одноклассников".

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