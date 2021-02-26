В Мурманской области за год сняли 20 фильмов и сериалов благодаря поддержке кинематографа

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Кинокомпании отсняли в 2020 году 20 фильмов и сериалов на территории Мурманской области благодаря действующей в регионе программе комплексной поддержки кинематографа. Об этом сообщил в пятницу губернатор Андрей Чибис.

"Опираясь на мировой опыт, год назад мы запустили программу комплексной поддержки кинематографа. Спустя год подводим итоги - на Кольском полуострове, несмотря на пандемию, снято 20 фильмов и сериалов! С помощью кино все больше людей узнают о Мурманской области и мечтают побывать в Арктике. Это стимулирует развитие экономики, а северяне получают возможность ощутить себя частью большого творческого процесса", - сообщил губернатор на своей странице во ВКонтакте.

Он отметил, что у региона серьезная конкуренция, проще снимать фильмы на многочисленных студиях в Подмосковье. Но красоты Севера покоряют режиссеров и сценаристов, и они все чаще останавливают выбор на Заполярье, где продолжат поддерживать кинопроизводство.

Все кинокомпании, снимающие национальные фильмы в Мурманской области, могут претендовать на рибейт, который покрывает до 30% расходов от съемок в регионе, сообщали ранее региональные власти. Такую возможность предоставляет кинокомиссия, созданная в рамках закона о поддержке кинопроизводства в Мурманской области. В Мурманске дважды проводился конкурс рибейтов - региональных субсидий на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе. По итогам второго конкурса три кинокомпании - "Студия Чеховъ", "Триафильм" и "Карго" - получат рибейты на 3,7 млн рублей. По итогам первого конкурса, прошедшего в сентябре 2020 года, кинокомпания "Стар Медиа Дистрибьюшн" претендует на субсидию в 2 млн рублей из бюджета региона на съемки сериала "Баренцево море". Съемки перенесли на весну 2021 году из-за пандемии. Создали также региональный Центр развития кинопроизводства, который оказывает поддержку всем, кто выбирает местом съемок Кольский полуостров.