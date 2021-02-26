Выступление Ильдара Абдразакова на Зимнем фестивале искусств стало его дебютом в Сочи

СОЧИ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Выступление на XIV Зимнем международном фестивале искусств стало дебютом на сочинской сцене для знаменитого бас-баритона Ильдара Абдразакова.

"Это мой первый приезд в Сочи, и я счастлив, что нахожусь здесь благодаря Юрию Абрамовичу Башмету. Я прилетал в аэропорт Адлера и уезжал в левом направлении - в Абхазию. Направо еще не ездил", - рассказал Абдразаков журналистам. По словам певца, несмотря на глубокое уважение к художественному руководителю фестиваля, народному артисту СССР Юрию Башмету, приглашение никак не удавалось принять в прошлые годы из-за высокой гастрольной занятости за рубежом.

Под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и дирижера Клаудио Ванделли Абдразаков исполнил куплеты Эскамильо из оперы "Кармен" Бизе, куплеты Мефистофеля из "Фауста" Гуно, каватину Алеко из одноименного сочинения Рахманинова, "Гранаду" Агустина Лары.

Вечер "Viva Opera!" в Зимнем театре стал первым выступлением в Сочи и для солистки Мариинского театра, сопрано Елены Стихиной. Репертуар для нее частично тоже оказался дебютным. "Будут совершенно новые для меня произведения. Например, Баркаролу Оффенбаха я никогда не пела. Это очень интересно, необычно", - поделилась она с прессой.

Еще одна звезда вечера - приглашенная солистка Большого театра и "Метрополитен-опера", меццо-сопрано Олеся Петрова - выразила уверенность, что сегодня оперное искусство может заинтересовать все больше слушателей. "Многие считают, что опера - это скучно, это для подготовленных людей, в частности, музыкантов. Совершенно нет. В последние годы, даже десятилетия, опера стала очень режиссерской, иногда интересно просто посмотреть на интерпретацию той или иной классической истории", - заметила она.

Сочинская публика подтвердила этот интерес. Несмотря на действующее в регионе ограничение по наполняемости залов до 30%, зрители аплодировали как полный зал.

О фестивале

XIV Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 18 по 28 февраля. ТАСС выступает официальным информационным агентством мероприятия.