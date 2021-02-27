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Башмет и Миронов представят "Гамлета" на Зимнем фестивале искусств в Сочи

Спектакль-концерт пройдет в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия"

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" в субботу представят спектакль-концерт "Гамлет" на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи. Об этом сообщил ТАСС артистический директор смотра, народный артист СССР Юрий Башмет.

"Гамлет" - это будет наша новая работа с Евгением Мироновым и режиссером Мариной Брусникиной, с которыми мы уже неоднократно успешно сотрудничали. Для Жени это будет уже третий раз, как он обращается к "Гамлету", для меня - первый. Но мы обязательно будем друг другу помогать и дополнять", - рассказал Башмет.

По его словам, Миронову предстоит перевоплощение "в разные шекспировские роли", а ему и Государственному симфоническому оркестру "Новая Россия" - "составить партию с музыкой Шостаковича". "Это такой уникальный симбиоз получается, очень драматический, очень единый и очень насыщенный", - пояснил дирижер.

XIV Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 18 по 28 февраля. ТАСС выступает официальным информационным агентством мероприятия.

Теги
РоссияМиронов, Евгений ВитальевичКраснодарский крайБашмет, Юрий Абрамович
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