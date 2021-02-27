Юрий Бутусов представит "Короля Лира" в Театре имени Вахтангова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова на своей исторической сцене представит в субботу премьеру спектакля по трагедии Уильяма Шекспира "Король Лир" в постановке своего главного режиссера Юрия Бутусова. Премьерный показ пройдет также в воскресенье, 28 февраля, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Сегодня у нас состоится знаковая премьера: в год 100-летия Вахтанговского театра на исторической сцене будет представлена одна из главных трагедий Уильяма Шекспира "Король Лир", постановку которой осуществил наш главный режиссер Юрий Бутусов", - сказала Кузьмина.

Об истории произведения Шекспира

Из исторических источников известно, что пьесу "Король Лир" английского драматурга Уильяма Шекспира (1564-1616) впервые сыграли при королевском дворе в 1605 или 1606 году, затем стали исполнять перед двухтысячной публикой на сцене театра The Globe. "С тех пор это произведение не сходит со сценических подмостков", - отметила собеседница агентства. "Согласно статистике, Шекспира в XX и XXI веке ставят в театрах чаще и больше, чем других драматургов. Притом не только в Англии, но и во всем мире", - добавила она.

По словам пресс-атташе, в Театре имени Вахтангова тоже есть своя шекспировская история. "В начале XXI века Шекспир, в точном соответствии с мировой статистикой, стал самым "афишным" автором Вахтанговского. С 2000 по 2020 годы Театр увидел шесть премьер по Шекспиру, в том числе "Короля Лира" в постановке Владимира Мирзоева (2003)", - уточнила Кузьмина.

"Что касается Юрия Бутусова, то и в его творчестве есть своя шекспировская история. Его "Король Лир" в Театре имени Вахтангова - это десятая по счету постановка режиссера по Шекспиру в России. Кстати, к "Королю Лиру" он обращается во второй раз (первым был спектакль в театре "Сатирикон" в 2006 году с Константином Райкиным в главной роли)", - напомнила пресс-атташе Вахтанговского театра.

О новом спектакле

Сам Бутусов объясняет свой выбор для новой постановки "Короля Лира" его своевременностью. "Я думаю, сейчас время Шекспира, время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых "звуков", "смыслов", новая буря", - сказал режиссер.

Вместе с ним в создании спектакля принимают участие главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков, балетмейстер Николай Реутов, художник по свету Александр Сиваев, звукорежиссер Андрей Мирный.

Исполнителями ролей выступают Артур Иванов, Виктор Добронравов, Сергей Волков, Василий Симонов, Валерий Ушаков, Юрий Цокуров, Юрий Поляк, Ян Гахарманов, Денис Бондаренко, Владимир Логвинов, Яна Соболевская, Ольга Тумайкина, Евгения Крегжде.