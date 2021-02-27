Фестиваль "Золотая маска" открывает в Москве программу "Маска плюс"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" открывает в субботу в Москве внеконкурсную программу "Маска плюс", которая продлится до 10 марта и включит в свою афишу 12 постановок из шести городов России, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"Проект "Маска плюс" проходит уже в 13-й раз. Программа представит спектакли российских театров из Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Сыктывкара, Перми и Южно-Сахалинска. Всего в афишу "Маски плюс" 2021 года вошло 12 постановок", - сказала представитель пресс-службы.

Она уточнила, что внеконкурсная программа "Маска плюс" проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ и департамента культуры правительства Москвы. Уже 19 лет генеральным партнером фестиваля "Золотая маска" выступает Сбер.

"Давно ставшая важной частью фестиваля "Маска плюс" каждый год представляет неожиданный взгляд на развитие российского театра. В поле зрения кураторов оказываются спектакли современных режиссеров, экспериментальные, новаторские и яркие работы", - отметила собеседница агентства.

Афиша "Маски плюс"

По ее словам, в программе "Маска плюс" 2021 года заметную долю участников составляют постановки театральных коллективов из Санкт-Петербурга. Так, зрители увидят два кукольных спектакля "Лев и птичка" Владислава Тутака (Большой театр кукол) и "Сказку о золотом петушке" Максима Исаева (Театр "Karlsson Haus"), постановку Олега Еремина "Великий пожар", созданную при содействии Гете-института в Санкт-Петербурге и Москве, две работы Бориса Павловича - "Лавр" (Театр на Литейном) и "Фабрика историй" Фонда "Alma Mater" и проекта "Квартира", спектакль Анатолия Праудина "Донецк. 2-я Площадка", ставший совместным проектом Театра ЦЕХЪ и экспериментальной сцены театра-фестиваля "Балтийский дом".

"Региональные театры представлены в афише шестью спектаклями. Это "История одного города" Ильи Мощицкого Молодежного театра из Архангельска, постановка Александра Шумилина "Пока все дома" Театральной компании "немхат" из Перми, "Мария Стюарт" Олега Еремина "Чехов-центра" из Южно-Сахалинска, документальный спектакль Максима Соколова "СКТВКР" Молодежного театра из Сыктывкара и две постановки из Новосибирска - "Грибы" Полины Кардымон и "Зона красоты" Сергея Дроздова", - перечислила представитель пресс-службы . "Кроме спектаклей, в рамках программы "Маска плюс" состоятся открытые дискуссии, затрагивающие актуальные вопросы современного театра", - добавила она.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года.

Программу фестиваля "Золотая маска" 2021 года дополнят внеконкурсные проекты - "Маска плюс", "Детский Weekend", "Золотая маска" в кино" и другие. Специальную программу "Золотая маска" посвятит 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.

27-й Фестиваль "Золотая маска" традиционно пройдет в Москве с февраля по апрель 2021 года. Церемония вручения премии "Золотая маска" запланирована на 22 апреля в концертном зале "Зарядье".