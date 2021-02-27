На выставке в Воркуте показали образцы оружия времен Великой Отечественной войны

СЫКТЫВКАР, 27 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Новая выставка "Военная Воркута: повседневность подвига" открылась в Музейно-выставочном центре Воркуты. Экспозиция рассказывает о том, как жили и трудились воркутинцы в годы Великой Отечественной войны, рассказал ТАСС научный сотрудник музея Федор Колпаков.

"Экспозиция рассказывает, как жили и совершали подвиги жители Воркуты в годы войны - и вольные, и заключенные. Около 90% выставки - это хранящиеся у нас музейные предметы. Верхний ряд экспозиции формируют около полутора десятков больших фотографий, они показывают Воркуту, начиная с 1941 года, когда города еще не было, и последовательное развитие: приезд генерала Михаила Мальцева в 1943 году, развитие индустрии, рост числа шахт, и что представляла собой Воркута в конце войны. Рассказ дополняют живописные и графические работы нескольких авторов, которые работали в Воркуте во время войны, либо сразу после нее", - рассказал ТАСС Колпаков.

В горизонтальных витринах музея представлен хлеб, испеченный по рецептуре военного времени, конфеты в обертках, которые уже тогда завозили в Заполярье - карамель "Раковые шейки", "Слива со сливками", "Ильич" с портретом Ленина на обертке. Представлены продуктовые карточки того времени, документы, похоронка - свидетельства о смерти фронтовиков становились обыденностью, рассказал представитель музея.

Красной линией экспозиции проходит рассказ о службе горняков. Во время войны на собственные деньги воркутинских шахтеров была построена танковая колонна "Воркутинский шахтер". "У нас осталась городская газета "Заполярная кочегарка", которая вышла 6 марта 1945 года, где приведена телеграмма командования Первой гвардейской танковой армией под руководством полковника Михаила Катукова. Телеграмма оповестила воркутинцев о том, что построенная на их средства танковая колонна вступила в строй и на переднем фланге будет участвовать в Берлинской наступательной операции", - рассказал Колпаков.

Приведена газетная вырезка, подлинные образцы денег того времени из коллекции музея, а также модели танков, которые ориентировочно были построены на эти деньги - Т-34 и Су-152. Представлена также телеграмма Сталина, в которой он благодарит шахтеров Воркуты за сбор денег на танковую колонну. "Собрали чуть более 1,5 млн рублей. По ценам того времени это примерно на полтора - два танковых батальона, то есть на 15-20 машин. Готовя эту выставку, я обратился к совету ветеранов Первой гвардейской танковой армии, посмотрел воспоминания Катукова, но нигде ни слова нет о колонне "Воркутинский шахтер". Мы понимаем, что 15-20 танков при том напряжении Берлинской операции могло хватить лишь на несколько часов боя, от трех до десяти", - отметил представитель музея.

О первом воркутинском Герое СССР

Еще один стенд рассказывает о наградах воркутинцев. Приведена газетная вырезка: 15 сентября 1943 года впервые в истории Воркуты Президиум Верховного Совета СССР наградил 139 воркутинцев государственными наградами, орденами и медалями. Помимо газеты представлены подлинники наград, фотографии орденоносцев и их документы - орденские книжки, удостоверения.

Другой стенд посвящен памяти первого в Воркуте Героя Советского Союза Василия Ивановича Дончука. Он проработал в Заполярье с конца 1939-го до осени 1941 года, руководил Югорским авиаподразделением, которое обеспечивало работу "Воркутстроя". С начала войны добился, чтобы его отправили на фронт.

"Это уникальный случай, на фронт он отправился ни поездом, ни на машине, ни на лошади, ни пешком, а на своем служебном самолете. Так согласовали, что он полетел на самолете-разведчике Р-5 по маршруту Абезь - Кожва - Котлас - Коноша, а затем до Архангельска и Мурманска. В последнее время воевал на американском самолете ДБ-7 "Бостон". Командовал отдельной 108-й разведывательной эскадрильей 7-й Воздушной армией Карельского фронта. Прославленный летчик, четыре ордена, медали. Погиб за полгода до Победы, 21 октября 1944 года, а через две недели, 2 ноября 1944 года, ему присвоили звание Героя Советского Союза", - рассказал представитель музея.

Документы на присвоение Дончуку звания Героя подавались, когда он был еще жив, поэтому он числится как живой. "Известна трогательная история последних дней его жизни: накануне гибели, 20 октября 1944 года, к нему на Карельский фронт приехала супруга Лариса Филипповна, они провели вместе вечер, наутро он улетел и с боевого задания не вернулся (погиб в районе норвежского города Киркенес). У нас представлены его личные документы, удостоверение, летная книжка, портмоне с портретом молодой супруги. Оказывается, уже тогда была традиция хранить в небольшом вырезе бумажника фото родного человека. Модель его самолета ДБ-7 нам представили коллекционеры", - рассказал научный сотрудник.

О воркутинском угле

Еще один раздел выставки - это рассказ о геологах, без которых невозможно было бы победить в войне, отметил Колпаков. Представлены личные предметы одного из геологов, профессора Терентьева, а также портреты и рассказы его коллег. За четыре военных года в Воркуте было открыто несколько месторождений каменного угля, молибдена и баритов - столь активно проводилась в тот период научно-изыскательская работа.

Представлены также переданные ранее в дар музею подлинные образцы военной формы того времени. Например, показаны мундиры, в которых солдаты и офицеры были на Параде Победы, парадный мундир офицера НКВД, офицера военно-морского флота, повседневный мундир медика.

"Завершает выставку демонстрация орудий труда горняков того времени - отбойный молоток, сверла, а также то, что изготавливали с использованием воркутинского угля. Представлен пулемет "Максим", который невозможно изготовить без стали, без проката и угля, батальонный миномет 82-мм образца 1938 года. Вся экспозиция пронизана углем, в каждой витрине представлены образцы добываемого в Воркуте угля, потому что все с него начиналось и все ради него здесь делалось", - подытожил Колпаков.

Согласно заключению Российской академии наук, которое было представлено в этом году в Госсовете Коми, во время Великой Отечественной войны после оккупации фашистскими войсками территории Донецкого угольного бассейна Коми АССР стала крупнейшим центром по добыче и поставке угля для нужд оборонной промышленности страны. Жители Воркуты в сжатые строки построили железную дорогу и шахты, обеспечивали бесперебойную добычу угля, снабжая им промышленные предприятия Москвы, Ленинграда, Череповца, Мурманска, Вологды, Кирова и других городов. Всего за годы войны из Воркуты было отправлено промышленности и фронту более 6,5 млн тонн угля. 377 работников комбината "Воркутстрой" были награждены орденами и медалями в 1943 и 1945 годах. Четыре предприятия города в годы войны награждались переходящими Красными Знаменами Государственного Комитета Обороны.