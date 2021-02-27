В Светлогорске завершился Балтийский культурный форум концертом артистов Большого театра

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Ежегодный Балтийский культурный форум, проходивший на площадке театра эстрады "Янтарь холл" в Светлогорске в Калининградской области, завершился в субботу праздничным концертом артистов Большого театра России.

"Гала-концертом солистов и оркестра Большого театра завершился Третий Балтийский культурный форум, который с 25 по 27 февраля собрал в Светлогорске порядка 70 экспертов в сфере культуры", - сообщили ТАСС в пресс-службе облправительства.

Зрителям были представлены одноактный балет "Кармен-сюита" Жоржа Бизе и Родиона Щедрина, в главных партиях выступили Екатерина Шипулина, Денис Родькин, Михаил Лобухин, Виталий Биктимиров, Антонина Чапкина; фрагменты из самых известных спектаклей ГАБТ "Спящая красавица", "Спартак", "Лебединое озеро", "Легенда о любви" в исполнении Артема Овчаренко, Нины Капцовой, Анны Никулиной, Михаила Лобухина, Юлии Степановой, Егора Геращенко, Екатерины Шипулиной, Дениса Родькина, а также "Лебедь" Сен-Санса в исполнении Антонины Чапкиной.

Участники форума в онлайн и очном форматах обсуждали проблемы выполнения нацпроекта "Культура", делились опытом в развитии музеев. В темах были вопросы литературы и чтения в цифровую эпоху, перспектив художественного образования и науки в культуре и искусстве, работы театров в пандемию. В общей сложности в программе было заявлено более 50 дискуссий.

Балтийский культурный форум проводится с 2019 года. Его цель - раскрыть перспективу развития сферы культуры региона. Форум проводится Министерством культуры и туризма Калининградской области при поддержке Министерства культуры РФ.