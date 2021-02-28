Две мировые премьеры представят на закрытии Зимнего фестиваля искусств Башмета в Сочи

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в воскресенье представит в Сочи мировые премьеры - Концерт для электрогитары с оркестром Патрика де Клерка и оркестровую пьесу "Исход горькой воды" (The Flight of Bitter Water) Шарлотты Брей. Об этом сообщила пресс-служба XIV Зимнего международного фестиваля искусств.

"Две мировые премьеры вошли в программу гала-концерта закрытия: слушателям представят сочинения Шарлотты Брей и Патрика де Клерка, в исполнении которых примет участие маэстро Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр, - рассказали организаторы. - Также среди солистов этого вечера Йенс Петер Майнц, Татьяна Самуил и Дмитрий Маслеев".

В беседе с ТАСС Башмет, выступающий также артистическим директором фестиваля, пояснил, что в репертуарной политике смотра старается отразить все многообразие композиторских школ мира, стараясь "выбирать самое интересное и содержательное". "Мы стараемся, заказывая премьеры у зарубежных композиторов, показать всю палитру течений, существующих в современной музыке, показать разнообразие и географию композиторских школ, поэтому в этом году у нас зарубежные композиторы представлены Китаем и Мексикой, Великобританией и Бельгией", - отметил он. "А вот как написанная музыка будет жить дальше, как ее примут слушатели, можно понять только после премьеры", - подчеркнул дирижер.

За пульт ВЮСО на сцене Зимнего театра Сочи также встанет Клаудио Ванделли. В программу войдут сочинения Шумана, Равеля, Глазунова, Цфасмана.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. Каждые два года в него отбираются музыканты в возрасте от 10 до 22 лет из разных городов России. В конкурсе 2020 года приняли участие более 800 молодых талантов. За время своего существования оркестр выступал не только на знаковых российских площадках, но и в европейских и азиатских концертных залах, включая "Музикферайн" в Вене, "Аудиториум Верди" в Милане, "Концертгебау" в Амстердаме, Берлинскую филармонию и другие, принимал участие в церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

ТАСС выступает официальным информационным агентством Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.