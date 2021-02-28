Режиссер Валерий Фокин в день своего юбилея покажет политический триллер "Честная женщина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин отметит в воскресенье свое 75-летие премьерой спектакля "Честная женщина". Политический триллер по тексту Кирилла Фокина будет показан на Новой сцене театра, открытой для экспериментальных работ и новаций.

"Я чувствую, что политический театр сегодня в той или иной форме возвращается на сцену, что есть в нем общественная потребность. И наше обращение у этому тексту тоже закономерно, потому что самое главное - это все-таки чувствовать время. Особенно это важно в обстановке кризисных и переломных явлений, которые переживает весь мир", - сказал режиссер в беседе с журналистами.

Спектакль посвящен современным Дон Кихотам, которые последовательно бьются за свои убеждения ради высокой цели, отметил он. "Без таких людей ни надежды, ни движения вперед быть не может. Своими поступками они так или иначе двигают мир", - убежден режиссер. На роль главной героини он пригласил актрису БДТ имени Георгия Товстоногова народную артистку России Марину Игнатову, для которой это уже третий выход на Александринскую сцену после "Живого трупа" и "Гамлета".

Этот спектакль Валерий Фокин планирует показать в Москве во время майских гастролей Александринского театра на сцене Центра имени Всеволода Мейерхольда. Это будет частью программы празднования 30-летия центра, у истоков которого стоял Валерий Фокин. На сцене МХТ имени Антона Чехова в программе Национальной театральной премии "Золотая Маска" к 200-летию Федора Достоевского будет сыгран спектакль Фокина "Литургия Zero".

О международном проекте

На юбилейный год Фокина пришелся его международный проект постановки "Евгения Онегина" в содружестве с Пекинской оперой. Как сообщил режиссер, премьера российско-китайского спектакля намечена на 5 октября в Пекине. Затем он будет показан на Петербургском международном культурном форуме и в Большом театре в Москве.

"Мы с китайскими партерами онлайн ведем деловые, рабочие переговоры по сценографии, по графику репетиций. Если все будет нормально, то в сентябре планируем начать репетиции, а 5 октября должна быть премьера в Пекине. Китайская сторона участвует в спектакле актерским составом и оркестром, а с российской стороны в проекте участвует постановочная группа и актеры в ролях Онегина, Татьяны, Ленского и Ольги", - рассказал режиссер-постановщик.

Этот проект он назвал уникальным. "Потому что впервые у истории театра - и китайского, и русского да, думаю, и мирового, будет предпринята попытка сочетания двух национальных театров с их многовековыми традициями", - сказал Валерий Фокин. Готовы сценарии на китайском и русском языках. "Мне это очень интересно", - отметил он.

О выставках

В день юбилея мастера в фойе Новой сцены будет открыта выставка "Расширяя реальность. Художественный мир спектаклей Валерия Фокина в Александринском театре". Бутафория, костюмы, фрагменты декораций образуют ретроспективную карту спектаклей, поставленных режиссером в Александринке с 2002 по 2021 год. Специально созданное для выставки XR-приложение погрузит зрителей в цифровую часть экспозиции.

На сайте театра в феврале-марте будет доступна фотовыставка "Фокин. Начало. 75 кадров к 75-летию мастера". В фотографиях третьей четверти XX века представлена история русского театра от первых работ Валерия Фокина в московском театре "Современник" и в Театре имени Марии Ермоловой, где в 1985 году он стал самым молодым главным режиссером страны, до спектаклей в Центре имени Всеволода Мейерхольда и на других сценах Москвы и мира. В группе театра "ВКонтакте" будут выложены видеозаписи цикла встреч "Неизвестный Фокин".

В апреле-мае на Новой сцене пройдет серия диалогов-встреч Валерия Фокина с представителями разных областей знаний "Новый мир на Новой сцене". В фокусе бесед такие темы, как психология власти, философия общества, религия и художник, цифровой мир.

Валерий Фокин - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат четырех Государственных премий России.

В 2018 году ему была вручена в Петербурге Европейская театральная премия.