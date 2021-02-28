Зимний фестиваль искусств Башмета в Сочи с 2022 года станет двухнедельным

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. XV Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета запланирован с 14 по 27 февраля 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье исполнительный директор смотра Дмитрий Гринченко.

"Мы планируем расшириться до полных двух недель - до этого фестиваль шел 11 дней. Пятнадцатый фестиваль пройдет с 14 по 27 февраля 2022 года", - сказал он.

Гринченко также рассказал журналистам, что слоганом фестиваля в следующем году станет "Сделано в Сочи". "Мы решили показать то, что за 14 лет было создано благодаря фестивалю", - пояснил исполнительный директор, не исключив, что зрители могут увидеть и несколько премьер.

Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи ежегодно и объединяет в своей программе разные виды искусств: академическую, джазовую, фольклорную музыку, театр, оперу, балет. Традиционно в смотре принимают участие известные российские и зарубежные исполнители и авторы. Концерты дополняют образовательные проекты: музыкальная, вокальная и композиторская академии, Зимняя оркестровая академия Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, Школа молодого продюсера, а также композиторский конкурс и Турнир поэтов.