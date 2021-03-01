Школьники и студенты колледжей Москвы воссоздадут концерты военных лет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московским школьникам и студентам колледжей столицы предлагается провести исследование о работе концертных бригад во время Великой Отечественной войны, а по его итогам написать сценарий фронтового концерта. Лучшие работы будут инсценированы студентами театрального института имени Бориса Щукина, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"Организаторы проекта "Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны" предлагают учащимся воссоздать выступления артистов перед бойцами Красной армии. Участникам нужно провести полноценное историческое исследование и узнать, как формировались и работали концертные бригады во время войны. Собирать информацию можно в московских музеях и архивах, изучая хронику и воспоминания очевидцев. В этом деле им помогут педагоги: именно они будут формировать команды (не более пяти человек) из школьников и студентов колледжей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команды также напишут сценарии фронтового концерта на основе поведенного исследования. В апреле жюри выберет лучшие работы, которые инсценируют студенты театрального института имени Бориса Щукина. Кроме того, самые яркие представления по сценариям победителей покажут в 2022 году на фестивале "Театральный Олимп - 2022".

Также наиболее интересные исследовательские работы будут размещены на сайте городского методического центра, а образовательные организации смогут использовать их для проведения тематических занятий и экскурсий, а также создавать на их основе более глубокие научные работы.

Проект "Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны" организован театральным институтом имени Бориса Щукина и Центральным государственным архивом Москвы при поддержке Городского методического центра и проходит в рамках фестиваля-конкурса "Театральный Олимп".